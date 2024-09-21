台東中毒案 5食材托福松濃度 小米「異常高」

食藥署長莊聲宏昨公布小米粽托福松濃度，五項食材中，小米的濃度最高，達每公斤四○五毫克。記者季相儒／攝影 台東小米粽疑食物中毒案，衛福部前天公布在食餘驗出劇毒有機磷農藥「托福松」，昨再公布八名患者血液檢體皆驗出托福松，而小米粽內五項食材的托福松濃度，以小米的含量最高，達每公斤四○五毫克。

家屬：小米是別人送的

據了解，衛生單位及警方人員採證訪查時，曾婦家屬曾表示小米是人家所送的，且做阿粨時還有先泡水後再搗成粨，警方及衛生單位也將追查小米來源。但米店業者及原鄉部落農民說，小米是旱作不會使用農藥，托福松劑量這麼高，有點意外。

食藥署長莊聲宏表示，檢測發現，小米粽本身托福松濃度為每公斤二二四毫克，其餘食材，以「小米」的濃度異常高，達每公斤四○五毫克，內葉可能在蒸煮過程擴及，托福松濃度為每公斤一五○毫克，豬肉、蝸牛、竹筍的檢出濃度分別為每公斤六十、四十二、卅二毫克。

搗米臼、鍋子也送化驗

為追查托福松來源，台東縣衛生局擴大採集檢體，將曾婦家廚房搗小米的臼、鍋子及鹽巴、醬油等調味料、廚房置物櫃內已開封外袋標示法台寶（芬普尼）等，送交食藥署化驗，檢驗結果近期將陸續出爐。

員警指出，這幾天搜尋撿拾蝸牛的地方及附近農地、曾婦家中及鄰家都沒發現可能的農藥來源，雖規定購買農藥需實名制，但訪查發現並未落實，也增加追查難度。

食藥署調閱近三年後市場檢驗托福松的總件數，約一點二萬多件，有四十一件檢出，其中十一件超標，濃度範圍介於每公斤○點○一到○點五一毫克。莊聲宏表示，此次小米中檢出的量，遠超過過去三年違規最高檢出量達七九四倍。

患者：吃下後聞到怪味

台大醫學院毒理學研究所長姜至剛表示，若以本體驗出每公斤二二四毫克濃度，用每顆三百克的粽子換算，每顆粽子約含六十七點二毫克托福松，雖未超過有機磷農藥「半致死劑量」每公斤約一五○毫克，但其濃度足以致命。

他質疑，高濃度有機磷具刺鼻味，為何會被摻入食物，且除了包粽老婦，其餘親友也吃下肚，相關疑點得待檢調釐清。

六名加護病房患者，昨已有三名患者轉到普通病房，包括一名七歲男童，另外三名仍在加護病房治療中，病情穩定。

有出院的患者說，當時吃的阿粨較少，沒特別感覺，但有人吃後聞到味道怪怪的，口感很鹹，吃下肚差不多二個小時開始不適。