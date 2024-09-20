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台東小米粽案阿嬤廚房發現「法台寶」 農藥行：管制農藥但不致於奪命
台東食用小米粽引發的中毒案陷入膠著，至今尚找不出有機磷農藥托福松來源，台東衛生局證實，昨在83歲曾姓死者住家廚房找到一包未用完的法台寶（芬普尼）送驗。農藥行業者說，法台寶是管制農藥，一般商店不能銷售，有分粒劑與粉劑兩種，分別用在植物蟲害或殺死貓狗身上跳蚤，毒性不至於致命。
昨日衛福部檢驗出小米粽食餘內含劇毒托福松，台東縣衛生局配合食藥署擴大採集檢體，包括搗小米的臼、鹽巴、味精、醬油等調味料，以及鍋子、鍋蓋用品，另外還有在廚房發現一包未用完的法台寶（芬普尼）送驗。
農藥行業者粘昭焰指出，法台寶是含芬普尼（Fipronil）成分的藥劑，可製作成粒劑及粉劑，粒劑通常會用在水稻或菜園，粉劑可用來防治狗蝨。法台寶是管制性農藥，農藥行才能銷售，但毒性應該不會致命。
廚房出現這個農藥，也引起很多農民詫異。有農民說，以前種紅豆時會用芬普尼來殺蟲害，但很容易導致藥檢未過，現在已經不用。
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