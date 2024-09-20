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小米粽農藥從哪兒來？北榮派往當地醫師：住家未發現

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

台東縣賓茂部落曾姓老婦做的原住民傳統美食「阿粨」，造成疑似集體食物中毒案，檢體被驗出有托福松。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，根據北榮派往當地的醫師回報，住家沒有發現托福松，但目前在加護病房者狀況陸續好轉，部分個案已經拔管。

疑似中毒的阿粨造成12人送醫，包含3死、6加護病房、3人已經出院。另有採集食物檢體小米粽、蝸牛、克蘭樹葉3項。第一批檢體採檢8人跟小米粽都被驗出有托福松。

派往當地視察的台北榮總職業醫學及臨床毒物部醫師鄭凱文指出，在當地主要是根據個案狀況，以臨床毒物學的角度判斷，跟毒物中心已知的中毒症狀是否吻合。以往爭議比較大的狀況為在中毒物尚不明朗時是否要使用解毒劑，因為臨床毒物科有較多經驗，因此會提供諮詢，但此次臨床醫師的判斷跟毒物科看法大致都相同。

至於多久農藥有機磷托福松多久會從人體代謝？楊振昌說，目前沒有找到文獻特別說明托福松的代謝時間，但是一般有機磷毒性代謝的時間約持續一個禮拜，加上托福送毒性很高，有可能持續更久，但通常前3至4天最為嚴重。

台東「蝸牛小米粽」中毒3死案，衛福部公布在食餘檢體中檢出有機磷「托福松」。圖／食藥署提供
台東「蝸牛小米粽」中毒3死案，衛福部公布在食餘檢體中檢出有機磷「托福松」。圖／食藥署提供

粽子 蝸牛 食物中毒

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