驗出農藥劇毒...法醫抵台東解剖3遺體 主任檢察官：尚未列刑案
台東縣金峰鄉賓茂村疑食物中毒釀3死案，至今案情陷入膠著，法醫研究所法醫今天搭機抵達殯儀館進行3遺體解剖程序，期望有進一步進展。檢警也持續擴大採證，不錯過任何跡證。主任檢察官陳研萩表示，中毒案尚未列入刑案，檢察官已指揮縣警局及大武警分局擴大採集相關事證。
陳研萩表示，為加快釐清事件發生始末，除了持續擴大採集事證，也從家屬、親友和鄰友間來了解，現場所掌握到的跡證，檢察官一定會做深入調查；現場所有採集的跡證資料都不會錯放，包括人證、事證、鑑定或履勘的證據，都會持續執行。
她說，今天法醫檢驗的時間尚未有明確時間表，就是希望讓法醫研究所有充足的時間和支援，來做正確的比對，同時法醫研究會和疾管署聯繫確認，製作正式的鑑定報告。
今天早上9點多法醫研究所法醫搭機抵達台東，並在檢警陪同下前往市立殯儀館，死者家屬則在解剖室外等待，不願接受媒體採訪，希望能有最新結果。
金峰鄉賓茂村疑食物中毒案，共造成12人送醫、3人死亡及4人住加護病房，衛福部昨天公布食餘檢體中檢出有機磷農藥「托福松」後，衛生及檢調擴大訪查採證，了解周遭有無使用托福松，但至今跡證尚未有明確的答案。另警方昨天再度前往李男撿拾蝸牛的農地，也未發現相關托福松農藥，今天將擴大範圍採證。
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