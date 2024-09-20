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台東疑農藥中毒案 7歲男童等3人可轉普通病房
台東疑似農藥中毒釀3死、6人住加護病房，住院病患今天狀況都比前2日好，包括7歲男童在內3人可轉到普通病房。
台東南迴地區12名民眾疑似吃了含有劇毒農藥的小米粽（阿粨），導致3人死亡，6人住加護病房。
台東縣馬偕醫院今天上午表示，66歲楊姓女子及45歲新姓男子呼吸穩定，昨天中午移除呼吸器，今天意識清醒、生命徵象穩定，包括7歲田姓男童在內等3人預計今天轉普通病房。另59歲楊姓女子意識仍昏迷，在加護病房插管治療，但生命徵象穩定。
台東基督教醫院表示，在加護病房的40歲曾女，仍使用呼吸器，但呼吸狀況已好轉，持續觀察。衛福部台東醫院表示，53歲楊姓女子目前尚插管治療，狀況比前2日穩定。
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