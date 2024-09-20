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台東3死中毒案 羅一鈞：8人血液驗出有機磷「托福松」
台東縣賓茂部落曾姓老婦做的原住民傳統美食「阿粨」，造成疑似集體食物中毒案。疾管署副署長羅一鈞表示，第一批檢體一共採檢8人，台大法醫所在8名個案的血液中都驗出有機磷「托福松」，和食藥署在剩餘食物的檢驗結果相符。
疑似中毒的阿粨造成12人送醫，包含3死、6加護病房、3人已經出院；其中第一批檢體共採檢8人，另有採集食物檢體小米粽、蝸牛、克蘭樹葉3項。食物檢體部分由食藥署檢驗，在小米粽部分檢出「托福松」，其他蝸牛、克蘭樹葉並未檢出。
人體檢體（血液、血清、尿液）分別送給台大法醫所及北榮毒物中心檢驗。羅一鈞指出，根據台大法醫所回報，收件的8名個案血液檢體均檢出有機磷「托福松」，與食藥署食餘檢體檢出托福松的結果相符。另外，皆未檢出聚乙醛。
羅一鈞說，由於毒物已釐清，後續檢驗進度及結果不再逐日說明，疾管署將統一在下周二例行疫情記者會說明進度。
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