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台東小米粽3死中毒案 羅一鈞：8人血液驗出有機磷「托福松」

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台東3死中毒案 羅一鈞：8人血液驗出有機磷「托福松」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

台東縣賓茂部落曾姓老婦做的原住民傳統美食「阿粨」，造成疑似集體食物中毒案。疾管署副署長羅一鈞表示，第一批檢體一共採檢8人，台大法醫所在8名個案的血液中都驗出有機磷「托福松」，和食藥署在剩餘食物的檢驗結果相符。

疑似中毒的阿粨造成12人送醫，包含3死、6加護病房、3人已經出院；其中第一批檢體共採檢8人，另有採集食物檢體小米粽、蝸牛、克蘭樹葉3項。食物檢體部分由食藥署檢驗，在小米粽部分檢出「托福松」，其他蝸牛、克蘭樹葉並未檢出。

人體檢體（血液、血清、尿液）分別送給台大法醫所及北榮毒物中心檢驗。羅一鈞指出，根據台大法醫所回報，收件的8名個案血液檢體均檢出有機磷「托福松」，與食藥署食餘檢體檢出托福松的結果相符。另外，皆未檢出聚乙醛。

羅一鈞說，由於毒物已釐清，後續檢驗進度及結果不再逐日說明，疾管署將統一在下周二例行疫情記者會說明進度。

台東「蝸牛小米粽」中毒3死案，衛福部公布在食餘檢體中檢出有機磷「托福松」。圖／食藥署提供
台東「蝸牛小米粽」中毒3死案，衛福部公布在食餘檢體中檢出有機磷「托福松」。圖／食藥署提供

粽子 蝸牛 食物中毒

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