托福松味道臭已少人用 購買須實名制 可追來源

台東「蝸牛小米粽」中毒3死案，衛福部昨天公布在食餘檢體中檢出有機磷「托福松」。圖／食藥署提供 台東縣蝸牛小米粽食安事件，驗出農藥「有機磷劑托福松（terbufos）」，主要用於防治線蟲、土壤害蟲。台東農業資材業者直言，托福松味道很臭，已很少人使用。購買農藥採實名制，可追查購買者。

屏東縣九如鄉農會供銷部主任陳國政說，托福松用於預防線蟲、土壤下蟲類，防止蟲類咬傷植物根部，翻覆土壤時使用，一包一公斤一五○元。

屏東縣九如鄉農會儲備植物醫師呂理揚表示，托福松屬劇毒，皮膚接觸風險高，主要使用在十字花科葉菜、小葉菜，根菜類、瓜果類等，用於防治線蟲，一年約一次。工作過程中喝水、抽菸，流汗時擦汗，都會造成中毒症狀，農民使用時通常會戴口罩、面罩，長褲、長袖，膠鞋，做好全身性防護裝備。

台東縣植物保護商業同業公會總幹事陳仕軒指出，托福松噴灑約二周後，作物才會達安全採收期。

台東縣警友會理事長粘昭焰從事農藥資材生意。他說，托福松是單劑藥品，撒在地面，防治地下害蟲，一般栽種蔬菜或果樹的農民會買來使用，不過因為氣味很臭，毒性分解時間較長，農民不愛用，也不是每家農藥行都買得到。

林口長庚毒物中心主任顏宗海表示，有機磷農藥大多為殺蟲劑，中毒死亡率約百分之十五，接觸到皮膚、吸入胸腔、碰觸到眼睛，都會產生不適反應，更何況是吃下肚。臨床急診常見這類中毒案件，有些個案於中毒數分鐘內就回天乏術。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部部主任楊振昌表示，醫院常備有「巴姆」及「阿托品」等解毒劑，除非病患就醫前狀況很差，不然都有機會救回來。

有機磷「托福松」中毒症狀為針狀瞳孔、昏迷、半昏迷，以及嘔吐物散出農藥味道，類似大蒜味。