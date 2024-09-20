台東3死中毒案 奪命「阿粨」檢出劇毒農藥托福松

蝸牛小米粽驗出農藥 製表／地方社會中心、元氣中心 台東縣賓茂部落曾姓老婦做的原住民傳統美食「阿粨」，造成疑似集體食物中毒案，除曾婦等三人死亡，仍有六人在加護病房治療，衛福部昨驗出阿粨含有機磷農藥托福松，台東地檢署今將剖驗死者遺體釐清死因。曾婦家人堅稱未用有機磷農藥，也未發現近日有部落農民購買托福松。

八十三歲曾姓婦人，十七日以蝸牛等食材包十條阿粨後，食用後身體不適，送醫途中死亡，親友趕來弔唁治喪，食用阿粨後，十八日也有十一名親友不適送醫，其中兩人不治，六人住進加護病房，另三人治療後已返家休養。

台東馬偕醫院加護病房仍有四名患者，除一名女性患者仍昏迷，其餘三人都已恢復意識，男童今天可望移到一般病房；部立台東醫院收治一名女患者雖仍昏迷，但眼睛會眨動，對聲音有反應；台東基督教醫院有一名女患者，前晚開始使用解毒劑治療，昨已無抽搐現象。

馬偕急診室醫護曾在病患身上聞到疑似農藥味，懷疑與神經性毒物有關。衛福部昨公布檢驗報告，在同批未食用的粽子等食餘檢體中，檢出劇毒農藥有機磷托福松，以每顆小米粽約三百公克計算，推估有機磷濃度卅毫克，農藥來源，則待檢調進一步釐清。至於「蝸牛」及「克蘭樹葉」等檢體則未檢出農藥成分。

食藥署副署長林金富表示，老鼠試驗發現，「托福松」口服半致死劑量為每公斤一點六五毫克，以此換算，六十公斤成人半致死劑量為九十六毫克，但人體反應要比老鼠更為敏感，無須到九十六毫克，就可能致死。

台東馬偕醫院醫務副院長蔡耀中說，有些除草劑是有機磷，神經性毒物會影響呼吸心跳，造成呼吸衰竭，此次收治的病人多少都出現喘、呼吸困難等症狀，使用有機磷解毒劑後情況有改善。

食藥署人員及毒物專家昨再度前往賓茂村查訪及採樣，隨後轉往太麻里一家農藥行訪查托福松買賣及使用情形。

警方說，昨天二度訪查仍未發現可疑農藥，太麻里小間農藥行未販售此農藥，一家較大的農藥行近日也沒有賓茂部落的農民購買。

發生集體中毒案後，賓茂部落瀰漫哀傷氣氛，昨天證實與農藥托福松有關，曾婦家人十分驚訝，堅稱包裹阿粨的克蘭樹葉是在樹上採集，蝸牛也是來自田間撿拾，不解為何阿粨食餘會驗出托福松。警方與衛生局仍持續追查農藥來源。