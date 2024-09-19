台東疑中毒案檢出托福松 農藥所：可能食材污染
台東小米粽事件釀3死，衛生福利部初步在食餘檢體中檢出劇毒有機磷農藥「托福松」。農業部農藥所今天表示，可能與食材受一定量托福松污染有關，若含有，會有很重刺鼻味。
台東小米粽事件釀12人疑似食物中毒，其中3人死亡。
農業部農業藥物試驗所主任秘書蔡韙任告訴中央社記者，托福松屬於有機磷劑的農藥，主要毒性是抑制與神經傳導作用有關的乙醯膽鹼酯酶，屬於劇毒，每公斤體重小於50微公克可能致死，如果真的是托福松致死，有可能是食材受到一定量的托福松污染之故。
他說，因為劇毒，目前限縮以粒劑使用在十字花科、茄科，除地下害蟲，例如番茄，會翻一下表土撒在地上，再用土壤覆蓋一下；托福松含有硫化物，味道會很重。
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