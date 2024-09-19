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小米粽中毒案驗出農藥有機磷托福松 林靜儀曝有解毒劑

聯合報／ 記者李青縈賴昀岫／台北即時報導

台東發生疑似集體食物中毒案，已釀三死，衛福部今舉辦台東蝸牛小米粽食物中毒案後續記者會，由衛福部次長林靜儀主持。林靜儀表示，小米粽中檢出有機磷托福松，為劇毒性農藥，急性期約5至30分鐘會出現症狀，雖然有解毒劑，會再持續了解食材來源跟過程。

衛福部食藥署、疾管署昨天緊急派員赴台東調查，採集血液、尿液檢體23件送至台大醫院、台北榮總檢驗，疾管署跟食藥署共派出12人到當地醫院訪視，也會在持續了解食材來源。林靜儀說，目前一共累積12人就醫，包含3人死亡、6人ICU，分別在台東馬偕、台東基督教醫院、部立台東醫院。

林靜儀指出，根據台東的血桐葉、蝸牛、食餘3項檢體調查，在蝸牛小米粽中發現有有機磷托福松，血桐葉、蝸牛的檢體沒有檢出。有機磷托福會出現針狀瞳孔、昏迷、半昏迷或是嘔吐物會有農藥味道等症狀，急性期的話症狀會在5至30分鐘出現，也可能數小時後出現。食藥署研檢組組長曾素香講解檢驗結果，小米粽食餘經過質譜儀定性鑒別確定。

食藥署副署長林金富說，有機磷托福松在老鼠的半致死劑量為每公斤1.65毫克每公斤；如果類推60公斤成人半致死劑量大概是96毫克。台東衛生局估計小米粽每顆約300克，推估每顆粽子約30毫克，但是仍為半定量方式推估， 今年確定實際重量，但目前來看濃度相當高，並且人體反應會比老鼠更敏感。

衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，目前共有8位個案檢體，依據北榮檢體來看，血液中乙醯膽鹼酯酶下降，為有機磷跟氨基甲酸鹽中毒，會再進一度檢驗；依照目前人體檢驗結果跟食品檢驗結果相符。接下來會將上一批沒有採檢到的死者檢體，以及需要重新採檢的檢體等寄出，預計明年可以抵達。

至於「有機磷托福松」來源為何？林靜儀說還需要採集相關資訊，檢調著手調查中。目前有機磷中毒有解毒劑，目前會給三家救治醫院，希望協助穩定生命徵象。

台東發生疑似集體食物中毒案，衛福部今舉辦台東蝸牛小米粽食物中毒案後續記者會，由左至右分別為，疾管署副署長羅一鈞、衛福部次長林靜儀、食藥署署長莊聲宏、醫事司簡技李中月、食藥署研檢組組長曾素香。記者李青縈／攝影
台東發生疑似集體食物中毒案，衛福部今舉辦台東蝸牛小米粽食物中毒案後續記者會，由左至右分別為，疾管署副署長羅一鈞、衛福部次長林靜儀、食藥署署長莊聲宏、醫事司簡技李中月、食藥署研檢組組長曾素香。記者李青縈／攝影

林靜儀 粽子 蝸牛 農藥殘留 食物中毒

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