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毒物檢測今出爐 殺蝸牛農藥下周才知

聯合報／ 記者李青縈林琮恩／台北報導

台東縣衛生局派員前往阿嬤家採集阿嬤包「阿粨」用的相關食材，做進一步化驗。記者尤聰光／攝影
台東縣衛生局派員前往阿嬤家採集阿嬤包「阿粨」用的相關食材，做進一步化驗。記者尤聰光／攝影
台東發生疑似集體食物中毒案，衛福部食藥署、疾管署昨天緊急派員赴台東調查，採集血液、尿液檢體廿三件送至台大醫院、台北榮總檢驗，其中氰化物、乙醯膽鹼酯酶等毒物檢測報告最快今天出爐。

官方這次處理台東中毒事件，比照日前台北市寶林茶室食品中毒案的高規格模式處理。北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，實驗室將針對血液檢體檢測三種毒化物，其中氰化物、乙醯膽鹼酯酶檢驗最快今天就有結果，至於毒殺蝸牛餌劑聚乙醛，要等待標準品購入並確認檢驗方法才能進行，可能要到下周才知答案；在尿液檢驗部分，採用類似廣篩做法，一次篩檢四至五百種成分，觀察是否殘留藥物或農藥。

台東疑似食物中毒事件現已有三人死亡，中毒者生前均食用包裹生蝸牛及血桐的傳統食物「阿粨」，食藥署副署長林金富表示，食藥署負責食餘採檢，疾管署則處理人體檢體。實驗室檢測重點還鎖定聚乙醛、有機磷等農藥及血桐葉、曼陀羅等植物食材。

林金富表示，疾管署採檢可能導致中毒的食材，一周內就會有結果。

粽子 蝸牛 食物中毒

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