顏宗海：蝸牛中毒不會這麼快

長庚醫院毒物科醫師顏宗海。本報資料照片 台東縣疑似集體食物中毒案造成三死、四命危，因都在食用相同食物後兩小時身體不適，長庚醫院毒物科醫師顏宗海分析食物中毒六大原因後表示，蝸牛所含寄生蟲引起的食物中毒不會在幾小時內發生，這次中毒案來得又急又快，什麼原因引起還須釐清，任何細節都不能放過。

顏宗海表示，導致食物中毒的原因包括細菌、病毒、寄生蟲、傳染性蛋白質、天然毒素、化學物質；腸炎弧菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌都會引起食物中毒，諸如諾羅病毒則會引起好幾百人食物中毒，但諾羅病毒傳播力雖很快，容易引起大量食物中毒，但卻很少出現死亡案例。

疑似引起食物中毒的「阿粨」有些葉子、蝸牛可能有寄生蟲，但寄生蟲引起的食物中毒不會在幾小時內發生；傳染性蛋白質像是狂牛症，引發的中毒要好幾十年後才會發病。

「小米粽使用曼陀羅葉，其中含有天然神經毒素，食用後恐引發抽搐、休克、呼吸衰竭等症狀，這恐是致病原因。」

顏宗海表示，天然毒素也可能造成食物中毒，例如綁粽子可能誤用到曼陀羅葉子，曼陀羅毒性來自類似阿托平（atropine）作用的生物鹼，誤食會口乾舌燥、休克、心律不整、抽搐，曾有郊外野餐民眾把未開花的曼陀羅當野菜取其嫩葉炒食，一次十多人中毒案。

顏宗海認為，食材汙染到農藥、重金屬都可能導致食物中毒，這次疑似食物中毒案發病的時間太短，「任何可能性都不能排除，還需要再檢驗釐清」，醫院可透過幫病患做血液檢查、生化檢查或進行血液、糞便微生物培養，釐清食物中毒原因，重金屬及罕見引發中毒的物質，例如半年前的邦克列酸也都可進行檢驗。

「阿粨」含蝸牛、豬肉，有人懷疑是常用於食物防腐的亞硝酸鈉所致，因為成人食用三公克就可能出現心悸、惡心等中毒症狀，嚴重會致命。

台大法醫研究所所長翁德怡表示，亞硝酸鈉一般多用在香腸製品，不清楚部落是否會用到這類添加劑，但任何可能都不排除，會列入檢驗的參考。