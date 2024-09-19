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親友：阿嬤包粽流程跟平常一樣

聯合報／ 記者尤聰光宋原彰／台東報導

家屬公布曾姓老婦包阿粨的畫面，不解地說「跟平常一樣」。記者尤聰光／攝影
家屬公布曾姓老婦包阿粨的畫面，不解地說「跟平常一樣」。記者尤聰光／攝影
「製作流程跟平常一樣，怎麼會這樣？我們也想知道原因，不能死的不明不白。」八十三歲曾姓老婦疑似食用自己包製的「阿粨」（粽子）送命，治喪親友食用後身體不適已有兩死，親友大感不解，昨天出示老婦包粽子影片直言「沒有問題啊」，盼盡速釐清真相。

曾姓老婦的親友說，親友得知老婦過世連夜趕到弔唁，十多人吃了老婦製作的「阿粨」、有人吃一、兩口，有的吃掉半個，吃的時候並沒有發酸或其他怪味道，身體也沒有不舒服，親友待了一、二小時後陸續回家休息，陸續出現身體不適、暈眩、惡心等症狀，趕緊送醫。

原住民傳統美食「Abai」（阿粨或稱阿拜），為何要包蝸牛？部落族人說，阿粨與吉拿富（cinavu）都是魯凱族及排灣族常享用的傳統食物，內餡通常以豬肉為主，也可就地取材，會視時空條件而定，包蝸牛並不稀奇。

他說，阿粨是魯凱語、吉拿富是排灣語，兩者略有不同，通常用小米或糯米包豬肉，再包覆一層假酸漿葉，最後用月桃葉包裹成長方形，再用繩子綁起來後蒸煮。有人說這是原住民的粽子，因裡面通常會包小米，所以簡稱「小米粽」。

台東縣府原民處長方銘總說，阿粨或吉拿富一般都是簡單包豬肉餡，有人會把蝸牛當內饀；高雄市原民會主秘陳海雲解釋，吉拿富較小，習慣用假酸漿葉包裹，內饀包肉或其他食物，阿粨較大，會使用糯米與小米包肉，外面用月桃葉包裹，不用會假酸漿葉，現在魯凱族與排灣族之外的部落也會包，各自融入當地文化。

曾姓老婦親友昨提供老婦包粽畫面，老婦雙手捧著粽葉，葉片上有蝸牛、豬肉等內餡，並嘗試用月桃葉把內餡完整包裹，最後用棉繩綁住。

家屬說，老婦包阿粨都是循原本流程，並無出錯，平常包也是這樣，不知到底哪裡出了問題。

粽子 蝸牛 食物中毒

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