台東蝸牛粽奪3命 醫護聞到農藥味

台東縣八十三歲曾姓老婦以李姓族人所送的蝸牛包傳統的阿粨（粽子），她及親友食用後疑食物中毒，造成三死四命危，衛生局將蝸牛帶回送檢驗。圖／民眾提供 台東縣金峰鄉賓茂部落八十三歲曾姓老婦前天以蝸牛肉自製原民傳統美食「阿粨」，食用後身體不適，緊急送醫不治；親友昨到喪家致哀，其中十一人食用「阿粨」後出現口吐白沫、心悸及無力等症狀，送醫再造成二死、四命危。檢警及衛生單位已採集檢體調查致命毒物來源。

這起中毒死傷意外震驚各界，政府相關機關暫時定位為疑似集體食物中毒，昨已將檢體送到台大法醫研究所檢驗。

曾參與北市寶林茶室致死案檢驗的所長翁德怡說，此案恐比寶林茶室檢驗更困難，因為寶林茶室案列出幾件致死毒物，目標明確，鎖定邦克列酸檢驗後「一發就中」，但台東食物中毒案仍無方向，只能朝每一個可能性檢驗調查再逐一排除，不知道多久才能找出致死原因。

神經性毒物機會大

由於醫護人員發現多名患者身上散發疑似農藥的奇特氣味，中毒者有瞳孔縮小、冒冷汗等症狀，研判神經性毒物造成的機會頗大，但台東地檢署指揮警方到曾婦家中及撿拾蝸牛的農地調查，並未發現能造成神經毒的農藥瓶罐，檢警昨天相驗後已決定擇期剖驗釐清死因。

警方調查，賓茂部落李姓男子在中秋節前一天到農地撿拾蝸牛，中秋節當天將些許蝸牛送給曾姓老婦；老婦當天下午將發酵好的小米搗成「粨」後，以蝸牛肉、筍子、豬肉和小米粉當餡料，用月桃葉、克蘭樹葉包了十條「阿粨」於晚間六時許食用。不到兩小時，老婦身體不適，送醫途中死亡，深夜十一時許送回家中治喪。

老婦身體健康，不明原因驟逝，讓親友感到意外，多名住在賓茂及歷坵部落的親友聞訊後連夜趕往喪宅致哀；昨天凌晨一時許，老婦家屬拿出老婦包製的「阿粨」供親友食用，不料有十一人在食用兩小時之內陸續身體不適，緊急送醫搶救。

其中六人送醫時已無生命跡象，醫院救回四人，仍有生命危險，在加護病房治療，另二人留院觀察、三人治療後返家休養；死者是七十六歲劉姓婦人及卅六歲徐姓女子。

剩餘食材植物送驗

台東縣衛生局接獲醫院通報，成立食品中毒調查小組到老婦家調查，採集老婦家中的月桃葉、克蘭樹葉、蝸牛及剩餘的阿粨、周邊克蘭樹等植物，隨同中毒者檢體送至食藥署研檢組及南港實驗室檢驗；衛福部則指派防疫醫師會同台北榮總毒物科專家到台東調查；警方鑑識小組則請家屬還原當天製作流程，調查可能造成中毒的原因。

李姓男子告訴警方，這幾天下雨，農地出現不少蝸牛，他撿了些並送給曾姓老婦，很意外聽到老婦往生的消息；他不知道哪裡出了問題？老婦家屬對這起疑似食物中毒意外也感到錯愕與不解，希望相關單位能盡快查明原因，不希望家人死得不明不白。

農地地主則稱，農地曾經噴灑過農藥，不知道有人來撿蝸牛去吃。