台東疑食物中毒案3死6住院 專家和檢警追原因

李姓族人撿拾蝸牛的農地裡，種植許多農物，農地定期有在整理。記者尤聰光／攝影

台東12名民眾疑似吃了有問題小米粽中毒，3人送醫後不治，目前尚有6人在加護病房。衛福部食安、防疫和毒物專家趕到台東調查原因，台東檢警也相驗屍體和蒐證釐清死因。

下午衛生福利部食藥署調查人員、疾病管制署防疫專家，會同台北榮總毒物專家搭飛機趕到台東了解情形，一行人先進入馬偕醫院和醫生討論，接著逐一訪視住院病患。對於媒體詢問並未發言。

台東地檢署通知3名死者家屬將遺體送到台東市殯儀館相驗。檢方表示，傍晚已完成相驗程序，將擇期會同法務部法醫研究所解剖複驗，確認死亡原因。

警方上午前往賓茂村詢問提供撿拾蝸牛的李姓男子追查蝸牛來源，李男堅稱蝸牛沒問題。檢察官已指揮台東縣警察局、大武警分局現場採集事證，且與台東縣衛生局聯繫追蹤有關檢體、食材及食物等檢驗鑑定進度與結果，以釐清事件始末。

台東縣衛生局成立食品中毒調查小組，一早到場採集製作小米粽的食材及周邊植物（血桐葉）檢體、並至醫院蒐集人體檢體，以最速件送至食藥署研檢組及南港實驗室檢驗。縣政府社會處及原民處也將全力協助急難救助及後續喪葬處理；原民會副主委杜張梅莊Adralriw Abaliusu、民進黨立委伍麗華也趕到醫院和殯儀館慰問家屬和致贈慰助金。

在醫院守候的家屬接受中央社記者訪問表示，昨晚親友接獲訊息前往喪家，家屬提供曾姓阿嬤生前做的「阿粨」（小米粽）給守靈親友吃，凌晨3時許陸續有人嘔吐、抽搐、昏迷，經互相連絡後發現多人狀況相同，於是懷疑小米粽有問題，一併將吃剩小米粽送到醫院。

依家屬說法，小米粽是以血桐葉包小米、蝸牛、竹筍、豬肉和小米粉，另外也煮了一鍋芋頭蝸牛湯。原住民製作「阿粨」通常使用植物假酸漿葉，如找不到假酸漿葉，會用血桐葉替代，曾姓阿嬤就是用血桐葉。

馬偕醫院急診室主任劉恩睿接受媒體聯訪表示，昨晚9時許曾姓阿嬤到院急救時，有聞到奇怪味道，搶救後不治，當時問家屬是否食物中毒，家屬說不可能；因阿嬤高齡，當下懷疑是其他疾病造成，遺體交家屬帶回通報相驗。

接著今天凌晨陸續6名病人送到馬偕，劉恩睿表示，其中2人有很濃奇怪味道，研判是集體中毒，給予支持性療法，其中有人插管，直到今晨徐女不治。病人症狀是瞳孔縮小、冒汗、全身抖動、甚至身體僵硬、口鼻有分泌物，研判是神經性毒，或是神經性毒的植物（如大葉曼陀羅）或食物造成。

昨天傍晚住在台東縣金峰鄉賓茂部落的83歲曾姓阿嬤吃了自己做的「阿粨」後抽搐，送馬偕醫院搶救不治，晚上9時多家屬通知親友，陸續約30名親友前來守靈。

家屬提供守靈親友小米粽，晚上11時過後陸續離開。今天凌晨3時許開始有人出現嘔吐、抽搐，有人自行就醫，有人由台東縣消防局救護車送醫，分別送台東馬偕醫院、衛福部台東醫院、基督教醫院，總計11人送急診，其中6人送醫途中陷入昏迷。

3家醫院急診醫生給予支持性治療，經搶救送馬偕醫院患者中，36歲徐女不治，1名7歲男童和3名男女患者截至晚間6時仍在加護病房。基督教醫院的4名患者中，76歲劉姓婦女不治，40歲曾女在加護病房，另2人已出院。台東醫院的57歲楊姓婦女也還在加護病房。