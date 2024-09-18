他撿拾農地蝸牛送阿嬤包粽子惹禍釀三死？李姓族人被警方偵辦中

台東縣金峰鄉賓茂村及壢坵村今天凌晨傳出疑似吃阿拜（粽子）集體食物中毒案，共造成12人送醫，其中3人死亡、4人命危搶救中，衛生局將食材帶回化驗，其中餡料中的蝸牛恐有問題。警方詢問送給阿嬤蝸牛包阿拜的60歲李姓族人，他說「他也不知道哪裡出問題」。

提供給阿嬤蝸牛的李姓族人，今天早上被警方帶往撿拾蝸牛的農地說明，他表示，這幾天都下雨有很多蝸牛，所以前天他撿了一些蝸牛，昨天早上送到劉婦家給她，劉婦拿到蝸牛後就開始處理，沒想到晚上就聽到劉婦往生的消息，他也不知道哪裡出問題，自己常撿蝸牛吃。

有部落族人則說，包阿拜用蝸牛、筍子、豬肉和小米粉當餡料很平常，使用的包葉通常就用月桃葉和假酸漿葉，若沒有假酸漿葉，也會用克蘭樹葉來替代；現在環境品質不像過去這麼好，所以任何阿拜或奇拿富會用到的食材，都要好好處理過，尤其是蝸牛，一定洗乾淨。