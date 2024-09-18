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台東吃「阿拜」釀3死9住院 一早扣食材…家屬悲慟：也想知原因

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣金峰鄉賓茂村及壢坵村今天凌晨傳出疑似集體食物中毒案，共造成12人送醫，其中3人死亡、4人命危搶救中；衛生局及警方一早派員前往村莊中毒起源家中調查釐清，並還原製作過程及帶回相關食材進一步化驗。家屬悲慟說，「我們也想知道原因，不要不明不白」。

警方指出，賓茂村一位83歲劉姓婦人17日下午3點多自製10條阿拜（粽子），傍晚6點多她煮完先自己吃 ，晚上8點開始身體不適，家人緊急叫救護車送醫，途中心跳停止，10點多送醫搶救不治 ，深夜11點多送回家治喪； 賓茂及歷坵兩村親友得知消息紛紛到阿嬤家哀悼。

家屬想到阿嬤生前有包阿拜，於今天凌晨1點多拿出來分享給前來哀悼的親友食用，未料，吃過阿拜的親友，返家後也陸續出現身體不適症狀，分別被送往馬偕、基督教及部東醫院治療，其中3人死亡、4人命危搶救中。衛生局及警方接獲消息也在早上派員前往阿嬤家中調查釐清。

阿嬤小兒子向警方表示，中秋節當天母親將發酵好的小米搗成粨後，用蝸牛、筍子、豬肉和小米粉當餡料，然後再用月桃葉、克蘭樹葉包起來煮。衛生局及警方鑑識小組為求慎重，也將當天採集化驗留下的剩餘食材和月桃葉及克蘭樹葉，同時也請家屬還原當天製作流程。

家屬悲慟表示，阿嬤身子平時都很健康，都會自己料理食材，偶爾也會包阿拜，過世已經夠難過了，現在親友也陸續出問題，他們也想知道原因，希望警方和相關單位趕快找到問題所在，不要不明不白。金峰鄉鄉長蔣爭光說，目前公所已成立緊急應變小組，協助家屬及相關單位後續支援，同時也派員前往村莊慰問安撫。

台東縣衛生局派員前往阿嬤家採集阿嬤包阿拜用的相關食材，做進一步化驗。記者尤聰光／攝影
台東縣衛生局派員前往阿嬤家採集阿嬤包阿拜用的相關食材，做進一步化驗。記者尤聰光／攝影
台東縣警察局鑑識小組前往金峰鄉賓茂村莊中毒起源阿嬤家中調查釐清，並還原製作過程。記者尤聰光／攝影
台東縣警察局鑑識小組前往金峰鄉賓茂村莊中毒起源阿嬤家中調查釐清，並還原製作過程。記者尤聰光／攝影
劉姓阿嬤曾在自家附近採集克蘭樹葉包裹阿拜用。記者尤聰光／攝影
劉姓阿嬤曾在自家附近採集克蘭樹葉包裹阿拜用。記者尤聰光／攝影
劉姓阿嬤家中，還留下未使用的月桃葉。記者尤聰光／攝影
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粽子 蝸牛 食物中毒

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