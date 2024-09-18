台東吃「阿拜」釀3死9住院 一早扣食材…家屬悲慟：也想知原因

台東縣金峰鄉賓茂村及壢坵村今天凌晨傳出疑似集體食物中毒案，共造成12人送醫，其中3人死亡、4人命危搶救中；衛生局及警方一早派員前往村莊中毒起源家中調查釐清，並還原製作過程及帶回相關食材進一步化驗。家屬悲慟說，「我們也想知道原因，不要不明不白」。

警方指出，賓茂村一位83歲劉姓婦人17日下午3點多自製10條阿拜（粽子），傍晚6點多她煮完先自己吃 ，晚上8點開始身體不適，家人緊急叫救護車送醫，途中心跳停止，10點多送醫搶救不治 ，深夜11點多送回家治喪； 賓茂及歷坵兩村親友得知消息紛紛到阿嬤家哀悼。

家屬想到阿嬤生前有包阿拜，於今天凌晨1點多拿出來分享給前來哀悼的親友食用，未料，吃過阿拜的親友，返家後也陸續出現身體不適症狀，分別被送往馬偕、基督教及部東醫院治療，其中3人死亡、4人命危搶救中。衛生局及警方接獲消息也在早上派員前往阿嬤家中調查釐清。

阿嬤小兒子向警方表示，中秋節當天母親將發酵好的小米搗成粨後，用蝸牛、筍子、豬肉和小米粉當餡料，然後再用月桃葉、克蘭樹葉包起來煮。衛生局及警方鑑識小組為求慎重，也將當天採集化驗留下的剩餘食材和月桃葉及克蘭樹葉，同時也請家屬還原當天製作流程。