台東疑集體食物中毒 食藥署檢驗最快2天有結果

台東發生民眾食用小米粽疑神經性毒素中毒事件，食藥署今天表示，已與疾管署派員前往採樣，初步鎖定至少檢驗蝸牛、血桐、曼陀羅及農藥等項目，結果最快2天到1週內陸續出爐。

台東南迴線12名民眾從昨晚出現嘔吐及抽搐，陸續就醫，其中3人送醫後不治，其餘9人尚在醫院治療中；醫師初步研判是神經性毒素中毒，衛生局已將食用小米粽送驗。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天上午接受媒體電訪說明，目前食藥署與疾病管制署都已派員前往採樣調查，並邀請毒物專家同行。

分工方面，林金富說明，食藥署主要處理小米粽食餘檢體的檢驗，疾管署則處理人體檢體如嘔吐物、血液、尿液等。

至於初步鎖定將進行檢驗的項目，林金富說，包括蝸牛、血桐、曼陀羅，過去也有誤食曼陀羅中毒案件，以及用來殺死蝸牛或殺蟲的聚乙醛、有機磷等農藥。

林金富表示，化學物質檢驗結果預計最快2天出爐，植物、蝸牛等檢驗預估會在1週內陸續有結果；若後續疫調過程發現任何進一步的資料，都將搜集相關檢體檢驗。