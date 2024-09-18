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獨／台東食物中毒3死 老婦人包「蝸牛小米粽」畫面曝光

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獨／台東食物中毒3死 老婦人包「蝸牛小米粽」畫面曝光

聯合報／ 記者尤聰光宋原彰／台東即時報導

稍早老婦的親友公開一段老婦昨日下午包粽子的畫面，直言「都是跟平常一樣」，未料老婦吃了粽子後送醫不治，親友到家中守靈也吃下粽子，陸續引發不適。記者尤聰光／攝影
稍早老婦的親友公開一段老婦昨日下午包粽子的畫面，直言「都是跟平常一樣」，未料老婦吃了粽子後送醫不治，親友到家中守靈也吃下粽子，陸續引發不適。記者尤聰光／攝影
台東縣金峰鄉賓茂及壢坵部落今天凌晨驚爆集體食物中毒，12人送醫已造成3人死亡，據者疑似中毒的者都吃了83歲劉姓老婦生前自製的「蝸牛小米粽」，稍早老婦的親友公開一段老婦昨日下午包粽子的畫面，直言「都是跟平常一樣」，未料老婦吃了粽子後送醫不治，親友到家中守靈也吃下粽子，陸續引發不適。

一名親友稍早從手機公開昨日劉姓老婦人包粽子的畫面，親友說「我們平時在包粽子時也都是這樣」，直言婦人包粽子都是循原本流程，畫面中老婦人雙手捧著粽葉，葉片上有著滿滿餡料，並嘗試將月桃葉把內餡完整包裹著，最後用棉繩綁住，親友公開影片時不斷強調「都是跟平常動作一樣」。

83歲劉姓老婦人自製小米粽，內餡包入蝸牛、豬肉、竹筍、小米粉等，17日她食用後即出現不適，家屬發現後呼叫救護車，未料劉婦還未到院就失去心跳、宣告不治。噩耗傳出後，部落親友紛前往劉婦家中守靈，喪家端出劉婦生前自製的蝸牛小米粽分食，還煮蝸牛湯，不久陸續有多人不適送醫，至於是何種食物肇禍，衛生局正進一步調查釐清中。

依劉婦的蝸牛小米粽食材來看，較有可能引發食物中毒的可能為蝸牛。早年金蘭醬油創辦家族第二代鍾秋桂一家人，因誤信生吃蝸牛養生，食用自家飼養的非洲大蝸牛，但蝸牛疑有廣東住血線蟲寄生，導致侵入腦部、脊髓或神經根，造成鍾家夫妻與母親、長子死亡，次子陷入昏迷，臥床十年之後身亡，幾乎滅門。

稍早老婦的親友公開一段老婦昨日下午包粽子的畫面，直言「都是跟平常一樣」，未料老婦吃了粽子後送醫不治，親友到家中守靈也吃下粽子，陸續引發不適。記者尤聰光／攝影
稍早老婦的親友公開一段老婦昨日下午包粽子的畫面，直言「都是跟平常一樣」，未料老婦吃了粽子後送醫不治，親友到家中守靈也吃下粽子，陸續引發不適。記者尤聰光／攝影
稍早老婦的親友公開一段老婦昨日下午包粽子的畫面，直言「都是跟平常一樣」，未料老婦吃了粽子後送醫不治，親友到家中守靈也吃下粽子，陸續引發不適。記者尤聰光／攝影
稍早老婦的親友公開一段老婦昨日下午包粽子的畫面，直言「都是跟平常一樣」，未料老婦吃了粽子後送醫不治，親友到家中守靈也吃下粽子，陸續引發不適。記者尤聰光／攝影
稍早老婦的親友公開一段老婦昨日下午包粽子的畫面，直言「都是跟平常一樣」，未料老婦吃了粽子後送醫不治，親友到家中守靈也吃下粽子，陸續引發不適。記者尤聰光／攝影
稍早老婦的親友公開一段老婦昨日下午包粽子的畫面，直言「都是跟平常一樣」，未料老婦吃了粽子後送醫不治，親友到家中守靈也吃下粽子，陸續引發不適。記者尤聰光／攝影
稍早老婦的親友公開一段老婦昨日下午包粽子的畫面，直言「都是跟平常一樣」，未料老婦吃了粽子後送醫不治，親友到家中守靈也吃下粽子，陸續引發不適。記者尤聰光／攝影
稍早老婦的親友公開一段老婦昨日下午包粽子的畫面，直言「都是跟平常一樣」，未料老婦吃了粽子後送醫不治，親友到家中守靈也吃下粽子，陸續引發不適。記者尤聰光／攝影

粽子 蝸牛 食物中毒

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