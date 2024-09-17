陽光行動／前車之鑑 健保別步南韓後塵

南韓住院醫師罷工件全球矚目，知名期刊「The Lancet」刊出南韓醫師投書，訴說南韓醫療體系危機，一切起始於給付過低且醫療糾紛刑事化，使南韓醫師在血汗工作中飽受刑事究責風險，政府不思改進醫療體系，只想透過增加醫師人數解決問題，讓血汗工作更加血汗，罷工於是成為集體共識。

在這篇「南韓醫療體系陷入危機（The South Korean health-care system in crisis）」的投書中，南韓醫師舉例，平均來說，南韓公民每次去初級診所看病，需自付一點八二歐元（相當於台幣六十一元），NHIS大約給付六點七元（相當於台幣兩百廿四元）。

急診室中的插管費用約卅一歐元（相當於台幣一千零卅五元），其中包含六歐元（相當於台幣兩百元）的自付費用。重症病房獲得的給付費用大約是使用資源的百分之六十，醫院承擔百分之四十的虧損，給付過低，使許多醫院在財務上無法運作。

醫療糾紛刑事化更是醫療體系惡化的推手，南韓醫療提供者面臨著極高的醫療事故刑事指控率，二○一三年至二○一八年，南韓醫師面臨此類刑事指控比率比日本高出十五倍，比英國高出五百六十六倍。

南韓醫投入醫美 科科皆空

台北關渡醫院院長陳亮恭分析，南韓醫師嚴重分布不均，包括地域和科別，醫師執業集中於大首爾地區，其他地區缺醫嚴重；而過低的健保給付讓醫院大量推銷自費醫療，使醫師紛紛出走，投入賺錢的醫美。我們說台灣的醫療「五大皆空」，南韓比我們更慘，根本可說是「科科皆空」。

給付過低，南韓醫院必須大量推動自費醫療及醫美，避免虧損。醫療糾紛刑事化，更把醫師推向低風險科別，或著乾脆轉做醫美，風險雖高但至少賺錢。但以刑事處理醫糾事件，也是醫療行為愈來愈像消費行為所引發的效應，法界認為，既然是消費行為，當然要受嚴格的規範。

台健保調高給付 仍低於韓

台灣的健保給付也偏低，二○二一年健保調高四百項重症給付，其中插管給付從台幣約四百六十四元調至約八百卅五元，調幅近八成，是十七年來首度調高。但這調高後的給付，其實還不如南韓。

陳亮恭忍不住感嘆：「看南韓好像在看台灣。」同樣也以低廉保費、服務有效率且優質著稱，如何不讓台灣健保步入南韓的後塵，是全民都應思考的功課。