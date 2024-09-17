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陽光行動／陳威明：醫材不必迎新棄舊

聯合報／ 記者沈能元李青縈／台北報導
北榮院長陳威明以「恫瘝在抱」勉勵同仁。記者林伯東／攝影
北榮院長陳威明以「恫瘝在抱」勉勵同仁。記者林伯東／攝影

在有限的健保總額下，醫療院所為求生存，力推自費醫療。但有「陳健保」之稱的台北榮總院長陳威明表示，若健保醫材和自費醫材無明顯功效差異，不見得要「迎新棄舊」，如今自費醫療盛行，他秉持「病人安全、長期療效」原則，病人真有實際需求，才會建議考慮自費醫療。

台北榮總使用自費項目收入比率，一○五年占比百分之廿一，如此緩步上升至百分之廿五，陳威明表示，他並不刻意反對自費項目，特別已證實效果有差異的自費藥品、醫材及治療方式，不然對病人不公平，也會阻礙生技產業的發展。

陳威明說，許多年逾八十歲的病人因有商業保險給付，強烈要求使用自付差額醫材，但他常向病人說，健保給付的醫材已經足夠，功能無差異，足以終身使用，且對壽命沒有影響，面對家中長輩也是如此，長輩術後恢復正常行走，省下來的錢可以和家人一起外出旅遊。

對健保醫材 應給合理價格

陳威明說，對於自費醫材，他通常觀察一段時間發現沒有問題、功效優於健保醫材，才用在病人身上，「病人安全、長期療效」是最高原則。支持健保的同時，也希健保給予健保醫材合理的價格，讓廠商可繼續生產或進口，讓民眾持續有健保醫材可用。

在「陳健保」心中三個自費項目合情合理，分別是國際醫療、健檢及重粒子治療。他很感謝醫院美食街、停車場，相關收入約占醫院收入百分之二到三，一年約七至八億元，不無小補。他也感謝到台北榮總做健檢的好朋友，幫助醫院發展，還可及早發現疾病，早期治療，減少健保支出。

自費有疑慮 可問第二意見

陳威明建議，民眾對自費項目有疑慮時，可詢問第二意見，不應該汙衊健保，說健保的東西有多爛。

他呼籲，健保資源有限，應該避免不該做的檢查、回診，避免浪費；若是民眾跟醫界都自律下，健保財政仍不堪負荷，政府就得想辦法挹注，民眾也不應該因為調高一點保費而抗爭到底。

陳威明指出，許多醫院沒有像台北榮總有大型美食街、停車場及許多善心企業家支持，經營困難。全民健保是國人最滿意的政策之一，民眾共同的看法是「俗擱大碗」、就醫方便性高。但隨著醫療進步，醫療費用逐年增加是全球必然。企業界若有餘力，希望能多支持醫界和健保，讓好醫院繼續經營，共同守護國人健康。

健保總額 榮總 醫材

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