新聞眼／自費成標配 情非得已？

在沒有健保的年代，籌醫藥費賣房賣地時有所聞，健保開辦，希望因病而窮不再是必然的結局。但健保即將邁入卅年之際，自費卻成為民眾就醫的「標配」，愈是重大疾病，必須高額自費的機會愈大。健保財源有限，政府投資不足，醫院為了生存，除了靠美食街、停車場增加收入，自費醫療已成各醫院「救命稻草」。

萬物皆漲，十多年前，雞排一份才卅五到四十元，現在雞排逼近百元，健保給付原地踏步，甚至點值每點不足一元，還要打折給付。

醫療費用本就不便宜，更別說新藥、新科技日新月異，醫療費用一路上漲，現行健保無法負擔，不是限縮給付，就是必須自費。

不只醫療費用增加，隨著通貨膨脹、物價飛漲，民眾日常開銷、生活成本也增加，許多人繳了一輩子健保費，當遇重大傷病，需要使用健保資源的時候，才發現無法獲得完全保障，尤其對於經濟弱勢族群，沒錢自費醫療，難免情何以堪。

但醫院也情非得已，醫療必須反應成本，醫護人員待遇也得要提升，醫院固然不應盲目軍備竸賽，但醫療科技推陳出新，本就是高成本。

如何讓民眾繳了保費得到合理的醫療處置，同時醫療院所也能獲得合理待遇與報酬，對邁入卅年、以永續經營為目標的健保，這是無法逃避的功課。