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陽光行動／因病而貧 自費藥拖垮癌友家庭

聯合報／ 記者李樹人魏忻忻／台北報導
健保署九月新增給付四六項達文西機械手臂輔助手術，給付金額從三萬元至十二萬元，但患者仍須自付十幾萬耗材費用。圖為新光醫院泌尿外科以達文西機械手臂執行攝護腺切除術。圖／新光醫院提供
健保署九月新增給付四六項達文西機械手臂輔助手術，給付金額從三萬元至十二萬元，但患者仍須自付十幾萬耗材費用。圖為新光醫院泌尿外科以達文西機械手臂執行攝護腺切除術。圖／新光醫院提供

手術、住院，自費項目已成常態，臨床醫師分析，這與健保給付速度遲緩有關，不管是新藥、手術特材，均得拖上好幾年，才能納入健保，且給付標準往往過於嚴苛，以致患者只能選擇自費。前健保局總經理張鴻仁則認為，政府不敢碰觸調高健保費等敏感議題，但總額預算就這麼多，限縮給付成為必然，醫院衝自費市場，一點都不令人意外。

自費多 健保走回30年前原點

健保署前副署長李丞華於一一一年七月健保會上表示，在整體醫療支出中，當年度民眾自付醫療費用占比來到百分之三十八，回到健保開辦前一年狀況，健保彷彿走回近三十年前的原點。

「在全民健保實施的前十五年，很少聽說什麼自費項目。」張鴻仁說，當時健保包山包海，但健保總額預算制度實施後，這樣局面已不復見。新藥新科技發展，增加醫療費用，但政府不想調高健保費，但總額預算就那麼多，於是「健保勞保化」，如同回到三十年前的勞保就醫時代，健保只能提供基礎服務，而醫院想要提高營收，就必須靠自費項目。

癌友自費調查 製表／元氣中心 圖／聯合報提供
癌友自費調查 製表／元氣中心 圖／聯合報提供

「台灣癌症病友自費醫療占比，快回到健保開辦前的比率。」台灣癌症基金會執行長、林口長庚醫院血液腫瘤科系主任張文震表示，門診病人自費用藥比率高達六成，有些病人一進診間，就先表態「可以負擔自費用藥」，擔心醫師為了幫患者省錢，而不敢建議使用自費藥物。

張文震表示，癌症藥物健保給付嚴格，臨床觀察，近九成癌症患者無法獲標靶藥物健保給付，九成三肺癌患者無法獲准使用健保給付的標靶藥物，為求續命，如果經濟能力許可，只好自費用抗癌新藥，但藥費驚人，部分家庭出現「因病而貧」困境。

罹癌四年燒六百萬 她險賣房

近六十歲的陳媽媽於一○九年確診晚期肺癌，在確定基因型態後，在醫師建議下，自費用藥，目前狀況雖穩定，但連續四年「燒錢」，幾乎拖垮家庭經濟，一度考慮賣房，讓她相當自責。一一二年前，健保尚未給付此標靶藥物，一一三年雖納入給付，但她不符合「化療無效才給付」條件，仍須自費購藥，算算罹癌後，自費金額超過六百萬元。

癌症希望基金會於一一一年針對三百名癌友及家屬調查自費狀況，發現兩成癌友自費超過百萬元。然而當年度主計總處家庭收支調查，一般家庭的家戶儲蓄平均為廿七點四萬，若不幸罹癌，可能讓很多癌友從平民變成貧民，陷入經濟困境。

癌症新藥給付遲緩 標準嚴苛

民進黨不分區立委、癌症希望基金會前董事長王正旭分析，癌症患者自費負擔沉重，主因在於癌症新藥昂貴，而健保給付癌症新藥速度遲緩，即使給付，也可能設下嚴格標準，讓等待已久的癌友空歡喜一場，為了活下去，可能賣房來籌藥費。

王正旭表示，政府積極規畫百億癌症基金，應可加速癌藥納入健保時間，另期盼健保著手規畫「健保商保協作」的第二層健康險，減輕民眾就醫負擔。

健保總額 患者 癌症

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