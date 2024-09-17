陽光行動／術前比價 尋找「佛系」醫師

自費醫材、新藥、微創手術、達文西手術，其治療效果確實優於傳統手術及藥物，但價格昂貴，醫師該如何建議患者、家屬，這可是一門學問，最近幾年，坊間就有業者針對醫美、牙醫等醫師開設相關課程，傳授溝通技巧，透過話術，讓患者及家屬樂於掏錢、自費，一來提高手術成功率、患者滿意度，二來增加醫師抽成，達到雙贏。

課程的重點在於良好的口語表達及應對進退，培養與病患溝通能力，醫療服務技巧，讓患者聽懂醫療專有名詞。此外，維持敏銳觀察力，瞭解病人需求，並在短時間內評估其經濟能力，擬定適合的醫療套餐。

外科醫：自費話術很重要

至於大型醫院，則看院方經營策略，一名資深外科醫師表示，如果院方積極發展自費市場，醫師為求業績及表現，當然也得有一套話術，例如，「有沒有私人醫療保險？」「個人開刀時，習慣使用最好的耗材」，明示或暗示自費醫材、新藥遠優於健保給付，講解自費同意書時，更詳述其優點，大部分患者幾乎都埋單，勾選同意。

「溝通自費項目，話術真的很重要。」一名年資超過廿年的護理師表示，為了讓患者購買術後保溫熱毯，親切地告知「手術室溫度極低，沒有加熱毯，麻醉過後，老人家身體可能受不了」，絕大部分病家都會勾選同意。一條溫毯平均用不到一小時，自費兩、三千，自家醫院一個月上百台刀，淨賺了十幾萬元。

又譬如手術過程中用來止血紗布，健保已經有給付特定止血棉，但是有些醫院力推具有超強吸附力的止血棉，可以減少失血，縮短手術時間，但價格不便宜，每塊費用近兩萬元，如開大刀，至少得用上兩塊。

如何做一個聰明省錢的患者呢？該名護理師表示，平常購物時，都會上網比價，看看哪一個平台價格便宜，動手術得花大錢，術前當然更需多打聽該醫院、醫師的風評，並至健保署比價網，瞭解某手術醫材費用。

護理師：找名醫恐自費多

該護理師強烈建議，最後要透過管道，打聽「醫院員工的最愛」，相信可以找到經驗豐富、又願幫病患省錢的佛系醫師。

如果執意找名醫、網紅醫師動刀，就得有心理準備，自費清單上可能長長一大串。