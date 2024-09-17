陽光行動／自費資訊 病友籲透明化

健保財務吃緊，許多新藥、新醫材難以納入健保，導致國人自費醫療占比愈來愈高，部分患者常有「醫師就是為了賺錢，才會大推自費」想法，以致醫療現場衍生不少爭議。病友團體認為，關鍵在於醫病之間資訊落差，且溝通時間太短，如能落實「醫病共享決策」，相信可降低許多不必要的紛爭。

吳鴻來：病人不敢提疑問

台灣病友聯盟理事長吳鴻來表示術前解說自費同意書時，務必仔細解說，讓患者及家屬聽得懂，知道這些錢花在哪？可獲得哪些療效？

吳鴻來分享自身經驗，家人因病至某醫院接受手術時，自己在手術室外看到一張麻醉耗材的衛教海報，但該醫院卻未詢問病家是否使用該項特材；自己因為同樣疾病至另一家醫院動刀時，在即將被推入手術室時，麻醉醫師就問著「使用那項特材嗎？」

吳鴻來說，事後請教一名麻醉科醫師，才知家人年紀較大，理應使用這項特材，自己反倒不太需要。想來諷刺，對於有助於某病人恢復的自費項目，醫療團隊並未告知，病家連選擇的機會都沒有；而不必使用該耗材的病人，反而被問是否自費，也花錢支付此醫材。

吳鴻來表示，相信大部分醫師提出自費建議，都是基於能改善病情，例如使用某項醫材，可加快傷口癒合速度等，但因看診時間往往只幾分鐘，加上病人不敢提出疑問，擔心被認為挑戰醫師權威，以致產生誤會，認為「醫院力推自費項目就是想賺錢」。

林雅惠：應落實共享決策

醫療改革基金會執行長林雅惠表示，許多醫療爭議來自於自費醫療，整理五大疑慮，分別為，除了自費以外難道健保不行嗎？這麼多醫材不知道怎麼選？我自費用的是合法醫材嗎？萬一有不良反應要怎麼辦？萬一花了高額自費卻沒有預期效果？

醫改會調查發現，自費醫療已造成民眾負擔，接受自費醫療患者大多已投保商業保險，可以申請理賠。但許多患者並未投保，或是保單不合時宜。林雅惠建議，政府應積極修訂「共享決策」模式，強化民眾知的權益，可以尋求第二意見，或是透過各地方衛生局查詢自費價格，判斷是否合理。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿表示，多數台灣病友傾向信任醫師專業，「醫師說要什麼藥、買什麼醫材，都會採納」，唯一關鍵是「荷包是否能負擔」。不過，病人應有充分知情權，了解自費選擇的醫材、藥品，與健保選項差異為何？台灣雖有健保給付指引，但多數病人不會看、看不懂，政府應該提供民眾版、易讀的治療指引。