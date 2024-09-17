陽光行動／醫學中心自費占25% 陳建宗：醫界常態

消費者物價指數不斷攀升，醫療自費金額節節升高，逐漸改變大型醫院的經營型態，聯合報根據一一一年各醫院財報，計算出十三家自主揭露自費醫療收入的醫學中心自費占比，平均占比為百分之廿五，其中新光醫院占比最高，達百分之卅二。專家指出，未來醫院源自「非健保」的醫務收入，預期愈來愈高。

新光醫院副院長洪子仁表示，該院自行計算自費占比，約在百分之卅五，但並非醫院積極推銷自費項目，而是近年醫療成本大幅增加，以微創手術「達文西手術」為例，剛問世時，一台刀需自費廿五萬，健保署逐步將各類疾病納入達文西手術給付範圍，但也只包含手術費用，其餘手術醫材、特材等仍須自費，約十到十五萬元。

洪子仁認為，各家醫院醫療收入自費占比逐年增加，這是可預期的趨勢，健保不可能包山包海，面對高醫療費用時代，民眾應該規畫適合自己的商業醫療保險，才能支付自費醫療。

對於各家醫學中心平均自費占比達整體醫務收入四分之一，林口長庚醫院院長陳建宗說，「這已是醫界常態」，自家醫院醫務收入的自費占比就是落在百分之廿五，其中最重要自費收入來源為「外科」，因為大部分的手術醫材幾乎都需自費。

「生病已經沒辦法只靠健保了。」六十多歲陳太太表示，年初因泌尿道感染就醫，意外發現肝膿瘍，需做引流術，再施打十四天抗生素，原以為健保全包，但出院時還需自費近四萬元。她年輕時，僅幫孩子投保，自己並未購買醫療保險，現在最怕生病受傷，一旦住院，可能無力負擔龐大的醫療費用。