陽光行動／自費醫療 脊椎特材貴到吃不消

牙科顯微根管治療正夯，自費兩、三萬元。骨科特材超昂貴，一節人工頸椎要價廿六點五萬元；跌倒骨折，骨板、骨釘所費不貲。癌症新藥推陳出新，健保給付速度遲緩，許多標靶、免疫治療均須自費，每月藥費超過十萬。不少患者看到自費同意書上的數字，心驚膽戰，原來自費部分比預期還要多。

顯微治療 牙科自費占比最高

植牙、假牙、全口矯正，牙科是自費占比最高的科別，最近一、兩年，許多牙科診所強烈推薦「顯微根管治療」，但這真的有必要嗎？一名資深牙醫師表示，以前不用顯微技術，單憑肉眼，也可做好抽神經，加了顯微，當然可以處理得更好，從八十分進步到九十分，但代價是兩、三萬元，就看患者自己選擇。

「話如果說得太白，就是擋人財路。」該牙醫師說，一台顯微儀器要價六、七百萬，診所購買機器，當然想盡快回本，積極鼓吹患者接受顯微根管治療。

髖關節置換22萬 婦人難負擔

老年人最怕跌倒骨折，除了行動不便，荷包一定大失血，一名婦人意外跌倒，上肢、髖關節均骨折，醫師一邊看X光片，一邊開立自費項目，上臂骨折建議自費骨板Aplus，髖關節則置換陶瓷人工關節，連同骨水泥、止血紗布，一口價廿二萬元，因負擔沉重，急著尋求第二意見。

王先生為退休高階公務員，近兩、三年飽受腰椎盤突出、頸椎壓迫之苦，兩年前先做腰椎手術，自費十八萬多元。去年底接受頸椎人工椎間盤置換手術，醫師評估需置換兩節人工頸椎，這讓他陷入長思。

王先生轉述，當時醫師提醒，如選擇健保給付特殊材料，術後頸部活動度受限，且易沾黏。說完健保缺點，強力推薦「全自動人工頸椎間盤」，靈活自如，但一節要價廿六點五萬元，置換兩節，連同手術耗材、住院等費用，恐得六、七十萬元。

雖然公務員月退奉比勞工優渥，但他還是吃不消，最後選折衷方案的「半自動人工頸椎間盤」，一節六萬二，兩節十二萬四，外加住院費用，也付了十八多萬元。

健保給付慢 成自費最大推手

臨床外科醫師認為，手術自費項目變多，與健保給付速度遲緩有關，從廠商申請當日起算，至通過健保審核，幾乎長達五至六年，等到真正給付，常又設下層層關卡，「健保成為自費醫療的最大推手」。

以骨水泥為例，傳統醫材質地較熱，且容易跑至其他腔節，新式骨水泥具有低溫、不易脫位等優點，但廠商申請時間長達五年，期間嚴重骨鬆患者等不到納入給付，就只能自費使用新式骨水泥，價格六、七萬元起跳。

新光醫院骨科主治醫師許皓為表示，新式骨板陸續問世，加速復原時間，但礙於健保核價過低，廠商不願申請健保給付，讓大腿骨骨折患者只能自費選購該項特材。由於健保砍價，許多廠商無利可圖，而不願進貨，許皓為說，仍有部分醫院使用「祖師爺」級的骨板、骨釘，患者如經濟能力許可，怎可能選擇健保特材。