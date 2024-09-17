陽光行動／看病傷荷包 自費愈來愈貴

手術室的溫度極低，想使用保暖毯（熱空氣保溫毯），自費要兩至三千元。治療蛀牙，抽神經，許多牙醫師強力推薦「顯微根管」，自費價格兩、三萬元。健保給付基本款人工頸椎椎間盤，如果想用更好特材，一節要價廿六點五萬元。台灣全民健保實施即將滿卅年，自費醫療占比卻愈來愈高，專家提醒，手術住院前，得多準備些錢，因為自費無所不在。

國人整體醫療支出中的自費占比高居不下，國立陽明交通大學公共衛生研究所教授蒲正筠分析「經濟合作暨發展組織」（OECD）會員國自費醫療占比，結果發現，台灣高居第三名，自費占比達百分之卅一點五，僅次於墨西哥百分之四十一點四、希臘百分之卅三點三，鄰近南韓百分之廿九點一，而日本僅百分之十一點一。

家戶自費醫療占比 近4成

陽明交大醫務管理研究所教授兼所長黃心苑分析衛福部「國民醫療保健支出」年報，民國八十年家戶自付醫療費用占經常性醫療保健支出（Current Health Expenditure, CHE）占比為百分之五十二點六。全民健保於八十四年上路，當年度自費占比百分之廿四點二，為史上低點，之後逐年增加，九十年實施總額制度，當年來到百分之卅三點七，九十七年百分之四十二，創下高峰，之後至一○八年期間，均維持在百分之卅八上下。新冠疫情期間，自費占比下降至百分之三十三，但去年又明顯上升，預估重回百分之卅八。

黃心苑說，近年來，台灣家庭自付醫療占比均接近四成，這可是一大警訊，如果任其惡化，勢必損及民眾就醫權益。

洪子仁：自費趨勢很難回頭

「自費項目愈來愈多、愈來愈貴，成長趨勢確定，很難往下。」新光醫院副院長洪子仁說，台灣健保給付的納入時程緩慢，而新藥、新醫材、新醫療手術技術持續問世，兩者落差變大，不僅帶動自費醫療市場，也改變部分醫院發展生態，基於「生財有道」，而主打骨科、腫瘤科等較多自費領域科別。

家庭自費醫療保健支出占比 製表／元氣中心 圖／聯合報提供

許多醫院將骨科視為營運金雞母，五十多歲陳姓婦人年初騎車發生事故，跌倒時手腕撞地骨折，緊急包紮固定後，隔天至骨科門診，在醫師建議下，選擇鈦合金骨板加上骨釘，自費十二萬多元。她表示，原本沒想到需額外花這麼多錢，但與幾個好友聊過，才知骨折受傷，都很傷本，十幾萬元還是小兒科。

葉金川：患者須有選擇權利

骨骼相關自費醫材昂貴，讓病家吃不消，在看到其他自費項目時，常讓人有著「病人如盤子」錯覺。例如，術後甦醒時所蓋的保暖加熱毯，理應由醫院供應，卻需自費二、三千元。止血棉為手術必用的耗材，但也需自費，一次手術往往得自費一萬多元。

健保署前署長葉金川表示，民眾應有正確認知，健保不可能包山包海，僅能提供基本醫療，就像吃陽春麵，就可墊飽肚子，但如想得到更好的醫療及療效，當然必須自費。不過，這必須基於「患者有選擇權利」前提下，院方不能強迫病家埋單，且術前應講清楚自費項目金額、優點。