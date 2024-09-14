媒宣費暴增 被點名部會多稱依法編列

立法院新會期即將展開，不少部會被點名明年度媒體政策及業務宣傳費用暴增，引發爭議。其中教育部及其所屬單位，總計編列一點三三億元，較一一三年度的○點八六億，增加○點四七億元。教育部解釋，主要是新增宣導青年海外圓夢計畫，以及增列宣導企業聘用體育運動專業人員等所致。

此外交通部共編列近一點四億元，較一一三年度增幅百分之八十二點一一。交通部說，尚須了解確切資料，暫無法回應。

除了經費暴增，立法院預算中心也統計，今年媒宣費用合計數排名，依序為衛福部、經濟部、勞動部、農業部、教育部、內政部、交通部及客委會。

衛福部次長林靜儀表示，衛福部業務上有許多項目得向民眾宣傳衛教，若政府編列預算提供服務，但因民眾不了解導致利用率低，並非外界樂見。

經濟部表示，廣宣預算從二○○九年時為加強ＥＣＦＡ等政策宣傳，就整合所屬各單位政策說明經費，相關做法延續至今，同時，廣宣標案也都依政府採購法及預算法等相關規定，辦理公開招標，程序公開透明。

勞動部則強調，每年度所辦文宣媒體採購案件，均依政府採購法規定辦理，符合公平、公開之採購程序。

農業部表示，每年度皆依預算法編列相關預算，且依政府採購法規定，辦理招標，後續並按月於官網「政府資訊公開」項下專區公開，供社會大眾檢視，絕無外界影射之情況。

客委會表示，一一四年編列宣導經費一億三二九萬五千元，辦理項目主要以「提升客家語言文化及聲望」及「運用客語談論社會公共議題」。另外，為了讓主流社會聽見客語的影音媒體、其他戶外多元通路、鼓勵民間企業結合客語宣導等計畫，皆需透過多管道傳媒計畫以達宣傳目的。