打詐文宣費增20倍 藍轟粉飾太平

詐騙情況嚴重，政府明年度打詐宣傳預算，由前一年度編列一四○○萬元預算，大增至二點三億元，打詐文宣預算增加近廿倍。國民黨立委洪孟楷質疑，過去的打詐宣導失敗，結果明年度的打詐文宣費暴增近廿倍，民進黨自證「愈打愈詐」，政府根本是「最大詐騙集團」，只想多花錢粉飾太平。

洪孟楷表示，翻開預算書，內政部警政署宣傳經費內容為「辦理一六五反詐騙專線、全般刑案、暑期青少年預防犯罪及辦理民眾識別詐騙與提升反詐騙意識相關媒體報導製作、託播及刊登」，過去幾年規模都是一千萬左右，今年一樣內容，卻編列比過去八年來得多，賴政府第一年就比蔡政府八年來的高，根本罔顧財政紀律。

洪孟楷質疑，拿愈多錢去投放廣告，是讓特定媒體財源廣進？要拿更多錢宣傳，代表打詐無能，還好意思多花錢去粉飾太平。

國民黨立委楊瓊瓔說，數字已證明過去是愈打愈詐，包括國會、審計部都告訴政府方法用錯，結果現仍不思檢討；執政者須交代到底執意大撒幣在文宣費的理由為何。

對於打詐宣傳費暴增，警政署表示，因應詐騙手法日益翻新，投入經費更新識詐宣導影片、相關文宣及運用媒體推播，明年度編列二億三四九一萬六千元，主要新增提升網路宣導一億五四○萬元、電視節目宣導一億一六○○萬元等。

警政署表示，根據統計，網路是各類型詐騙案件的主要管道，全般詐欺案件中，以「網路傳送詐騙訊息」比率高達百分之八十七，特別在明年預算中增加網路宣導比重。