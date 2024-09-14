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冷眼集／大內宣預算 1450加強版？

聯合報／ 本報記者唐筱恬
前農委會過去被在野黨質疑，透過2017年新農業政策多元傳播標案的1450萬元預算「養網軍」。圖／聯合報系資料照片
前農委會過去被在野黨質疑，透過2017年新農業政策多元傳播標案的1450萬元預算「養網軍」。圖／聯合報系資料照片

賴政府上任後端出首份中央政府總預算案，歲入歲出都突破三兆元，結果一窺預算堂奧發現，被詬病為「大內宣」的政府媒體宣導費用也高達近十五億元，漲幅高達百分之六十五，如此豪撒納稅人預算用於政令宣導，是否浮濫編列，還是成為賴清德口中的「網軍」進擊版？在野黨必須好好把關嚴審預算，民進黨也必須說清楚。

政府每年砸數億元編列「媒體政策及業務宣導費」，用於宣傳公共政策。過去在馬政府時代，利用這筆費用買新聞、進行置入性行銷，遭在野時期的民進黨窮追猛打，最後逼得馬政府立法，明確要求政府宣導政策必須明確標示為廣告。

只不過民進黨二○一六年完全執政後，換了位置也換了腦袋，過去幾年屢被在野黨批評將媒體政策及業務宣導費，用來發展為網軍、側翼以及幫執政黨帶風向。國民黨前立委曾銘宗就曾踢爆，前農委會編列一四五○萬元預算養小編，行政院小編也曾被抓包製作圖卡，發送給親綠網路社群平台等。

網軍側翼、「一四五○們」在網路帶風向引導輿論，到處出征不同意見者，若這些網軍真是由政府所豢養，等於拿納稅人的錢洗腦納稅人，嚴重傷害台灣民主自由。

其實若政府媒體宣傳費用運用得當，可適時發揮宣傳政策之效，例如詐騙集團橫行，政府透過大眾媒體，可向全民宣傳如何辨識詐騙手法；政府推廣節能減碳時，也可透過媒體呼籲民眾響應。不過，如果政府都把預算集中給部分親綠媒體或用於養小編，不只傳播效果僅在「同溫層」打轉，扼殺了全民知的權利，甚至還變成追殺政敵的「產業鏈」，形成民主最大的威脅。

公共政策 民進黨 詐騙集團 賴清德

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