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政府近3年媒宣費挨批 「得標廠商集中度高」

聯合報／ 記者王千豪／台北報導
中央政府明年媒體宣傳費暴增引發質疑。圖為行政院長卓榮泰舉行記者會，媒體直播。本報資料照片
中央政府明年媒體宣傳費暴增引發質疑。圖為行政院長卓榮泰舉行記者會，媒體直播。本報資料照片

民進黨政府過去幾年執政，被稱為「大內宣」的媒體政策及業務宣導預算常遭詬病。立院預算中心針對政府媒宣費報告指出，各機關媒宣費連續三年的得標廠商採限制型招標居多，且「得標廠商集中度甚高」，恐使政府政策及宣傳業務未能擴及社會大眾，必須檢討適妥性。

明年度中央政府各部會媒宣費總共編列十四億九二八八萬六千元，較今年度增加五點九億餘元。立院預算中心調查近三年媒宣費辦理情形，提出四大問題，包括撙節不易落實、執行未盡理想、得標廠商過於集中，以及未能具體衡量宣導效果等。

預算中心報告指出，部分機關媒宣費執行未盡理想，經詢問各機關的回覆是，部分宣導活動因故停辦或取消，或改以較經濟方案執行宣導，或依業務實際需要撙節支出，致執行率未如預期，但這些執行率連年偏低的機關，媒宣費預算卻未明顯減編，甚或增編。

政府機關媒宣費多以限制性招標方式辦理，預算中心直指，部分機關得標廠商的集中度有待檢討；依今年度公務預算、特別預算及非營業基金預算的媒宣費合計數排名，依序為衛福部、經濟部、勞動部農業部教育部內政部交通部客委會；這些機關一一○至一一二年度前十大廠商媒宣費的概況，其中執行金額逾一千萬元多為電視業者或行銷公司，且連續三年為前十大廠商的家數介於二至六家。

預算中心示警，各媒體業者宣導管道的閱聽眾群不同，得標廠商倘過於集中，恐使政府政策及業務宣導未能廣及於社會大眾，建議檢討得標廠商集中度的妥適性。

此外，預算中心也說，部分機關辦理媒體政策及業務宣導，所訂績效指標未能具體衡量宣導成效，或宣導平台的政策宣導影片觀看次數過低。例如，打擊詐欺的宣導以總觸及人數為績效評核指標，很難客觀反映民眾識詐意識提升程度。

交通部 內政部 勞動部 大內宣 客委會 教育部 績效 衛福部 詐欺 農業部

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