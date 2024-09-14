明年政府媒體宣傳費編列15億元 暴漲65%

立法院新會期將審查中央政府明年度總預算案，根據行政院送至立法院預算書顯示，明年中央政府媒體政策及業務宣導費總計編列十四點九億餘元，比今年法定媒體宣導預算增加了五點九億元，漲幅高達百分之六十五；其中，內政部二點六億元居冠、行政院二點二億元居次，第三名則為農業部一點四億元，藍委質疑「難道想用網軍進行大內宣？」

行政院表示，政府每一項預算編列及執行，都依法定程序辦理，政策及業務宣導經費也不會有例外，更透過定期公告將執行情形供大眾檢視，對於特定立法委員僅憑臆測，並無依據的發言，感到遺憾。

得標廠商採限制招標居多

此外，立院預算中心針對政府媒宣費的報告指出，各機關媒宣費連續三年的得標廠商採限制型招標居多，且「得標廠商集中度甚高」，致政府政策及宣傳業務未能擴及社會大眾，必須檢討適妥性。

賴清德總統上任後首度提出的總預算案，歲入歲出都增加逾三兆元，而中央政府媒體政策及業務宣導經費再攀高峰。前五大媒宣費部會依序是，內政部的二億六七九六萬元、行政院主管機關的二億二一○三萬元、曾被踢爆花一四五○萬元招募小編的農業部一億四三一四萬元，預算與今年相去不遠，至於交通部是一億三九三七萬元，教育部共編列一億三二八○萬元。

賴政府挨批拿公帑帶風向

國民黨立委許宇甄批評，賴清德總統二○一九年時與前總統蔡英文黨內初選，殺到刀刀見骨，賴清德還高喊「請總統的網軍停止攻擊我」，但賴清德掌權後，卻編列如此高的宣傳經費？難道是想用國家經費養網軍帶風向嗎？她呼籲，賴政府錢要花在刀口上，國民黨「該刪減的一定刪」。

許宇甄批評，民進黨一天到晚在說第五縱隊，認知作戰，最大認知作戰出資者就是賴政府，各部門共編列近十五億元，鋪天蓋地，無時無地，利用各種大眾傳播媒體，自媒體帶風向洗腦民眾，無視民眾最需要的福利。

媒體宣導費 中央大加碼 製表／政治中心

藍委：集中綠友友不演了

國民黨立委王鴻薇批評，政府媒體宣傳費「都不演了」，長期過度集中「綠媒」或「綠友友」，例如反詐騙宣傳預算全部都包給偏綠網紅、偏綠媒體，最後打詐預算創新高、詐騙也創新高，「政府ＫＰＩ到底是什麼？」根本在浪費納稅人的錢，政府確實該好好說清楚。

行政院說，對於政策及業務宣導的採購案，一定是依照「政府採購法」進行採購，在採購程序完成後，後續執行情形，一切公開透明，沒有所謂「預算豢養網軍」的情況。