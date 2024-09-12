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這張椅子已救數千人！幻象墜海飛官謝沛勳成第7730名生還者 登製造商官網

聯合新聞網／ 綜合報導
英國馬丁貝克公司官網記錄該公司所生產的彈射座椅成功彈射拯救總人數，10日晚間因執行夜航訓練失事的飛官謝沛勳，成為第7,730位獲救飛行員。圖擷自Martin Baker
英國馬丁貝克公司官網記錄該公司所生產的彈射座椅成功彈射拯救總人數，10日晚間因執行夜航訓練失事的飛官謝沛勳，成為第7,730位獲救飛行員。圖擷自Martin Baker

飛官謝沛勳上尉10日晚間駕駛幻象戰機執行夜航訓練，失事墜海成功彈射獲救，戰機配備的彈射座椅是由英國馬丁貝克公司（Martin Baker）所生產，事故發生後，該公司官網也將此次座椅成功彈射列入紀錄，生還的謝沛勳成為全球第7,730位獲救飛行員。

馬丁貝克公司在9月11日更新官網首頁資訊「TOTAL LIVES SAVED 7730」，此數字代表「被拯救的生命總數」，並在左下角以英文說明，「10日一架中華民國空軍（RoCAF）幻象2000-5戰機在執行夜間訓練任務時，在台灣海岸墜毀，飛行員使用Martin-Baker F10QA座椅成功彈射獲救」，意即代表生還的謝沛勳成為全球第7,730位使用該公司彈射座椅獲救的飛行員。

根據官網記載，英國馬丁貝克公司成立於1934年，由詹姆士．馬丁爵士（James Martin）及瓦倫丁．貝克上尉（Valentine Baker）共同創立，原先是一家製造飛機的公司，在1942年某次測試原型機時發生意外，導致共同創辦人瓦倫丁不幸身亡。自此，該公司決定轉型，致力於生產維護飛行員安全的彈射座椅，至今已拯救了7,700多名機組人員生命。

英國馬丁貝克公司官網記錄該公司所生產的彈射座椅成功彈射拯救總人數，10日晚間因執行夜航訓練失事的飛官謝沛勳，成為第7,730位獲救飛行員。圖擷自Martin Baker
英國馬丁貝克公司官網記錄該公司所生產的彈射座椅成功彈射拯救總人數，10日晚間因執行夜航訓練失事的飛官謝沛勳，成為第7,730位獲救飛行員。圖擷自Martin Baker

國防部 墜機 幻象戰機 謝沛勳

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