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這張椅子已救數千人！幻象墜海飛官謝沛勳成第7730名生還者 登製造商官網
飛官謝沛勳上尉10日晚間駕駛幻象戰機執行夜航訓練，失事墜海成功彈射獲救，戰機配備的彈射座椅是由英國馬丁貝克公司（Martin Baker）所生產，事故發生後，該公司官網也將此次座椅成功彈射列入紀錄，生還的謝沛勳成為全球第7,730位獲救飛行員。
馬丁貝克公司在9月11日更新官網首頁資訊「TOTAL LIVES SAVED 7730」，此數字代表「被拯救的生命總數」，並在左下角以英文說明，「10日一架中華民國空軍（RoCAF）幻象2000-5戰機在執行夜間訓練任務時，在台灣海岸墜毀，飛行員使用Martin-Baker F10QA座椅成功彈射獲救」，意即代表生還的謝沛勳成為全球第7,730位使用該公司彈射座椅獲救的飛行員。
根據官網記載，英國馬丁貝克公司成立於1934年，由詹姆士．馬丁爵士（James Martin）及瓦倫丁．貝克上尉（Valentine Baker）共同創立，原先是一家製造飛機的公司，在1942年某次測試原型機時發生意外，導致共同創辦人瓦倫丁不幸身亡。自此，該公司決定轉型，致力於生產維護飛行員安全的彈射座椅，至今已拯救了7,700多名機組人員生命。
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