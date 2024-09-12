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幻象老舊 「聽起飛聲就知道」

聯合報／ 記者胡蓬生屈彥辰李人岳／連線報導

「光聽幻象機起飛的聲響就知道過於老舊。」一名住在新竹空軍基地附近的前飛行員妻子直言，政府和軍方讓老舊戰機持續飛行，是漠視飛行員的生命；國民黨立委李彥秀表示，幻象戰機已服役廿七年，日常訓練及海峽中線應變恐已超出負荷，呼籲政府提供國軍精良的裝備及優良的訓練，唯有降低演訓意外才能有效維持戰力。

李彥秀說，幻象戰機自一九九七年交機以來，共發生九起重大事故，造成五名飛官不幸殉職，更是我國三型「二代戰機」（另兩型為F-16及IDF經國號）中唯一沒升級的機型，「提供國軍精良武器配備不僅是政府責任，更是義務」。

「現在聽到幻象起飛時的聲音就知道差很多了！」前飛行員妻子說，以前都是「轟」一聲就升空，「現在都是轟隆半天才起飛」，幻象機真的已老舊；每次失事，官方軍方都強調會檢討飛機老舊問題，Ｎ年都是相同說法，「不設法換裝新機就是草菅人命」。

空軍司令部昨公布失事的二○四七號幻象機機體時數約三三七一小時，上次周檢出站時間為今年四月廿五日、出站後飛行時數一四七小時；空軍司令部後勤處長田忠儀表示，幻象單座機平均壽限距壽期還有一段滿長時間，會逐步按照年度檢討，和原廠達梭公司執行提升作業，「操」得比較凶的九架雙座機預估二○二七年陸續屆滿壽期，已和達梭簽約執行延壽作業。

F-16 國防部 幻象戰機 李彥秀 經國號

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