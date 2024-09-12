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觀察站／轉播搜救…政治人物衝流量 別成假訊息溫床

聯合報／ 本報記者李人岳
海委會主委管碧玲。圖／翻攝自管碧玲臉書
海委會主委管碧玲。圖／翻攝自管碧玲臉書

空軍一架幻象兩千戰機失事墜海，飛行官謝沛勳跳傘獲救，整晚搜救過程中各種訊息充斥，凸顯社群平台、新媒體時代，政府官員資訊傳播的種種問題。

空軍編號二○四七幻象兩千戰機在十日晚間失事墜海，消息第一時間就傳出飛官跳傘，繼而一度傳出飛官獲救，當各方確認飛官生還，又見海委會主委管碧玲在臉書上幾乎無時差「逐浬」轉播艦艇搜救進度，同一時間國防部及空軍卻諱莫如深，「管媽」儼然成了國防部發言人。

事實上，當災難事件發生，各種訊息充斥本是常態，任何好消息都會為家屬甚至群眾帶來希望，但若證實為訛傳，期待的落空反而成了更椎心刺骨的傷害。

隨著社群網路發達，政治人物搶先公布訊息成了搶人氣、衝流量的要訣，卻也可能成了錯假訊息的傳遞溫床，二○一七年十一月幻象戰機失蹤案就曾發生過，二○二○年「○一○二」事件亦然。或許管主委這次來自海巡艦艇的第一手即時資訊，但身為上位者，反而應該更謹慎。

相對於政治人物積極代言，主管機關發言管道太保守，反而無法發揮適時傳遞正確訊息的職責及效果；固然發言部門強調查證的重要性，但若誤了時效，同樣難以達到應有的溝通效益。

幻象戰機失事，慶幸的是飛行官順利跳傘平安獲救，但從搜救直升機裝備妥善問題，海空構聯、獲救人員如何轉運以求盡速就醫？乃至於如何及時、正確發布訊息，暴露出的各種爭議，更是後續必須認真面對的課題。

假訊息 國防部 幻象戰機 海委會 管碧玲 謝沛勳 跳傘

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