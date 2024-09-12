直升機吊籃故障 獲救飛官再跳海

搜救幻象戰機飛官過程 製表／地方社會中心、政治中心 上尉飛官謝沛勳因飛機失事跳傘待援，空軍嘉義基地S70C-6救護直升機花了一個多小時找到他，竟因機上吊籃鋼纜故障，救護士與飛官「卡在半空中」不上不下，直升機為安全起見，飛到警戒的海巡艇旁，下降高度讓兩人跳海，自行游到海巡艇旁，再由海巡員丟救生圈接人返航。

這艘救護直升機於前晚八時五十一分接受國搜中心指令從空軍嘉義基地起飛，經過半小時飛抵幻象戰機及飛官彈跳落海海域搜尋，另架超級美洲獅直升機也接著趕抵，夜間能見度較差，但因飛官謝沛勳啟動人機求救訊號，搜救直升機很快鎖定飛官彈跳椅經緯度定位儀顯示的區域。

深夜十點廿分，直升機發現謝沛勳後滯空飛行，立刻由救護士搭吊籃下降搭救，但當吊籃救起飛官時上升時，機長突然發現吊籃鋼纜「卡卡」故障，救人的救護士與獲救的飛官卡在半空中處境尷尬，原打算將吊籃降至海巡艇甲板，但唯恐造成艦艇損害及人員受傷，決定飛到海巡艇旁，下降吊籃到海面，讓救護士及飛官從吊籃跳出，再遊到海巡艇旁，由海巡人員丟救生圈後接人上艇，這時已經是深夜十一時三分。

海巡人員將謝沛勳救起後，研判新竹南寮漁港退潮無法入港，最後全速直奔深度足夠的台中港，於昨天凌晨一時許才靠岸，當救護車駛抵童綜合醫院時已是凌晨一時卅五分。

空軍司令部後勤處長田忠儀表示，救護隊對於絞盤及鋼繩的檢查紀錄都按技令執行，這次故障絞盤也已交給合約商拆解調查故障原因。

退役空軍官員指出，S-70C僅配備一套液壓或電動吊掛絞盤，遇到類似狀況就只能放棄任務，十多年前引進的EC-225就配備液壓及電動兩套吊掛絞盤，以備故障時可隨時接替。

空軍目前可執行夜間及全天候搜救的直升機只有三架S-70C及三架EC225，前者服役超過廿五年，後者苦於後勤料件補給問題，官兵私下都擔憂妥善率不佳。接收自陸軍的十四架UH-60M黑鷹直升機仍屬通用突擊直升機構型，缺乏夜間所需的氣象雷達、前視紅外線及探照燈等設備，不具備夜間搜救能力，先前計畫構改五架黑鷹為全天候搜救機計畫已中斷，空軍夜間搜救能量令人擔憂。