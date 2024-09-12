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飛官謝沛勳：希望早日重返天空

聯合報／ 記者翁唯真陳俊智陳秋雲／連線報導
桃園市民政局副局長藍品畯（右）昨天到台中童綜合醫院探視幻想飛官謝沛勳（左），代表市長張善政發送慰問金及水果禮盒，表達市府的關心和支持。圖／桃園市民政局提供
桃園市民政局副局長藍品畯（右）昨天到台中童綜合醫院探視幻想飛官謝沛勳（左），代表市長張善政發送慰問金及水果禮盒，表達市府的關心和支持。圖／桃園市民政局提供

駕駛幻象戰機失事跳傘獲救的上尉飛官謝沛勳，昨天在醫院時精神狀況不錯，回想起意外瞬間仍餘悸猶存；他說，「不會放棄飛行工作」，希望自己趕快養好身體，回到最愛的飛行崗位，繼續保家衛國、守護台灣天空。

卅歲謝沛勳為空軍官校一○五年班畢業，飛行總時數七一○小時，家住桃園楊梅，與妻子育有一子一女。昨天許多親友煎熬等待救援結果，直到深夜確認平安才敢闔眼。

謝沛勳的妻子、父母及岳母等親友昨天都趕到台中關心；桃園市民政局副局長藍品畯也代表市長張善政趕往醫院探視。謝沛勳說，他和家人感受到社會各界的支持與關懷，在這艱難時刻倍感溫暖，他會好好照顧身體，早日重返工作崗位。

謝沛勳妻子的臉書有許多一家四口合照，曾發文吐露丈夫看似光環的職業下隱藏許多心酸，許多孩子與另一半必須忍受寂寞分離，但這是在用生命保衛國家、守護家庭，「我能做的就是照顧好小孩跟自己，讓丈夫安心，每趟起飛都能平安落地。」道盡身為空軍眷屬的堅強心境。

國防部 幻象戰機 張善政 空軍官校 謝沛勳

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