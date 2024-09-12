幻象戰機墜海 喪失動力原因待查

空軍新竹基地一架幻象兩千戰機前晚在新竹南寮外海失事墜海，飛行員謝沛勳上尉及時跳傘獲救，就醫檢查沒有大礙。空軍司令部督察長虞德忠少將昨天說，失事戰機出勤前被發現左起落架有鳥類血漬，但詳細檢查認定不影響派飛標準，失事原因不排除天候環境、機械及人因，仍待飛安調查確認。

空軍：飛行前檢查 符合標準

虞德忠說，這架編號二○四七幻象戰機在當天前一批落地後，左起落架艙門及左翼下油箱等部位有鳥類血漬，機工長鑽進氣道進行深度檢查，確認發動機葉片正常，完全符合派飛標準，當晚該批任務飛行前檢查也再次重複檢查沒問題。

「飛行員從呼叫發動機發生衝激現象、動力消失到跳傘，只有一分鐘判斷時間，目前可確定發動機推力喪失，但詳細原因還無法研判。」虞德忠表示，失事原因還在蒐證中，會協調海軍進行水下定位打撈飛機殘骸，後續調查進度會再對外說明。

空軍政戰主任姜光華則強調，失去動力並不一定是發動機問題，目前還無法下定論；空令部後勤處長田忠儀少將說，幻象戰機的Ｍ五三發動機有十一個模組，每個模組維修鐘點不同，都按技令規定周期排定相關檢查，「發動機相關維護都和原廠簽約，器材供補無虞」。

空軍第二聯隊上尉飛行員謝沛勳，前晚八時五分駕駛單座幻象戰機從新竹空軍基地起飛，配合聯隊多架戰機執行夜航訓練任務，謝沛勳駕機返場時，在八時卅五分發生發動機衝激現象導致部分動力消失，經拋棄外載及開啟後燃器等緊急處置仍舊無法維持高度，最後在新竹香山外海墜海；謝沛勳被迫在夜空中棄機彈射跳傘。

直升機吊籃卡卡 海巡艇接手

國防部獲報後，新竹基地所有戰機返場停止夜航訓練；空勤總隊立即出動AS-365海豚直升機趕赴救援，空軍司令部立即派出S70C-6直升機及C-130運輸機搜救，海巡署獲報後也派出巡邏艇到場。白色照明彈不斷被打向空中，搜救飛機在深夜十時廿二分發現漂浮在海上的謝沛勳。

當時海面浪高近一公尺，搜救直升機放下吊籃救起人卻發現鋼纜「卡卡」，改由海巡艇接手救人。海巡艇原打算就近將謝沛勳送到新竹漁港轉送醫院，但因乾潮、港內潮水幾乎見底，大型艦艇無法進港，判斷謝沛勳生命徵象穩定，決定送往深度足夠的台中港，再送往台中梧棲童綜合醫院。

謝沛勳昨天凌晨一時許頭部固定保護，躺在擔架上被推進醫院，醫師檢視確認背頸部些微挫傷，休息一夜後精神還不錯，要留院觀察有無吸入性肺炎。

總統探視：飛官性命重於一切

賴清德總統昨一早到醫院探視，強調「飛官的性命重於一切」，聽到獲救好消息非常開心，拍拍謝沛勳說「表現很好、加油。」賴總統說，國軍保衛國家堅守崗位、訓練不分晝夜非常辛苦，請國人作國軍後盾；賴總統也探視指揮海巡艇救援、登上救援艇時因湧浪襲擊導致左腿脛骨碎裂及腓骨骨折的台中海巡隊隊長陳慶昌。