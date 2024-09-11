傳救援幻象飛官2架直升機吊籃均故障 空軍：僅故障1架

幻象戰機昨天晚間失事，有媒體今天報導，前往救援的2架空軍直升機均發生吊籃故障。空軍澄清，僅S-70C吊籃故障，因此由海巡艦後送，至於EC-225返航是因飛官已由海巡接駁，並無2架直升機故障情事。

飛官謝沛勳上尉駕駛的幻象2000戰機昨天晚間執行夜航訓練時失事，人員彈射，經海空全面搜索後，最後由海巡船艦成功救援上船，生命跡象穩定，目前已在台中童綜合醫院觀察。

不過，有媒體報導稱，S-70C、EC-225共2架前往救援的直升機吊籃均發生故障。空軍司令部晚間發布新聞稿澄清，並無發生連續2架搜救直升機吊籃故障的情事。

空軍說明，昨天晚間接獲幻象戰機飛行員彈射跳傘後，立即由空作部下令嘉義基地S-70C型機起飛前往目標區，執行吊掛救援時發生鋼纜卡滯，因此由海巡艦艇支援實施後送台中梧棲港。

空軍指出，為加強救援行動，昨晚9時45分增派嘉義基地EC-225型機前往新竹基地整備，於距目標區前47浬，便獲報飛行員將由海巡艇接駁返港，因此返降新竹基地待命，並無媒體所述2架直升機吊籃故障情事。

此外，針對幻象戰機壽期，空軍後勤處長田忠儀少將今天下午在說明會回應表示，幻象雙座機的使用壽限經評估將於民國116年陸續屆期，空軍已與法國達梭公司研擬機體延壽作業並完成合約簽訂，將陸續按合約執行；至於單座機目前距離使用壽期還有滿長時間，將逐年檢討並與達梭公司執行提升作業。