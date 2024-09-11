應對共軍襲擾 空軍：飛行員不分戰訓均著綠色飛行衣

幻象戰機飛官謝沛勳上尉昨晚實施夜航訓練時失事彈射跳傘，獲救後被發現並非穿著橘色訓練飛行衣。空軍今天說明，因戰轟機部隊飛行員每天都要應對共軍襲擾，訓練時會轉為戰備任務，現已不分機種，一律著綠色飛行裝飛行。

謝沛勳昨晚駕駛幻象2000戰機時失事，人員彈射獲救，空軍今天下午舉行「空軍0910專案簡報」記者會說明原委，空軍指出，謝沛勳昨天是執行夜間攔截訓練。

按慣例，空軍飛行員進行飛行訓練時，大都穿著橘色飛行衣，以利因故跳傘逃生後，有助搜救人員發現；在執行戰備任務時則穿著綠色飛行衣，原因是跳傘著陸後有利於躲避敵方搜捕。

針對謝沛勳昨天穿著綠色飛行衣，空軍司令部督察長虞德忠少將表示，因為現在空軍戰轟機部隊飛行員每天都要應付共軍襲擾，不斷執行戰備任務，即使在訓練狀況下也隨時會轉為執行戰備任務，因此空軍戰轟機部隊飛行員現已不分機種，一律著綠色飛行裝飛行。

空軍昨天公布謝沛勳的飛行總時數710小時，今天更正為795小時，飛行幻象2000機種時間509小時。空軍副司令曹進平中將表示，謝沛勳的飛行時數與同年班（空軍官校105年班）同學相比都是正常時數，在部隊服役情況良好，已是兩機領隊。

針對昨晚搜救程序，空軍司令部參謀長王德揚中將說明，謝沛勳昨天駕駛幻象戰機執行夜間攔截訓練，晚間8時5分起飛、8時29分訓練完畢，返場採儀器進場，8時35分時在新竹基地西南方19浬呼叫發動機動力喪失，8時36分人員跳傘；空作部立即下令嘉義及屏東基地S-70C直升機及C-130運輸機起飛執行搜救/照明任務，S-70C於9時29分進入目標區。

王德揚表示，S-70C於10時20分發現謝沛勳，10時24分謝沛勳獲救，而海巡署3580艇及10031艇於10時30分由岸邊巡邏轉至目標區共同支援搜救；但S-70C於10時39分因纜繩卡滯，遂將謝沛勳採吊掛至海巡3580艇，後因潮汐影響無法靠泊新竹南寮港，11時3分謝沛勳改登海巡10031艇後送台中，10031艇於今天凌晨1時22分靠泊梧棲港。

對於空軍S-70C-6型救護直升機昨天發生纜繩卡滯，王德揚解釋，當S-70C發現纜繩無法回收時，由於EC-225型救護直升機尚未抵達現場，因此由S-70C的機長決定將謝沛勳吊掛至海巡艇。

空軍司令部後勤處長田忠儀少將表示，S-70C-6機隊的絞盤與鋼索，在檢查與維修均按照技令執行，空軍已將此次故障的絞盤拆解交給合約商，查明故障維修，而S-70C-6目前的人員訓練、戰演訓均妥善不受影響，並能與EC-225型直升機相互支援。