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空軍：幻象戰機天安特檢中 短期不會影響空防戰力

中央社／ 台北11日電

幻象戰機飛官謝沛勳昨晚實施夜航訓練於墜毀前彈射，成功生還，空軍下令實施「天安特檢」，幻象機全面停飛特檢，至於是否會影響空防戰力，空軍今天表示，短時間內不會形成壓力跟影響。

飛官謝沛勳上尉駕駛的幻象2000戰機昨晚執行夜航訓練時墜毀，人員彈射，經海空全面搜索後，最後由海巡船艦成功救援上船，生命跡象穩定，目前已在台中童綜合醫院觀察中。空軍司令部下午4時舉行「空軍0910專案簡報」記者會說明原委。

由於幻象戰機是擔負高空攔截要角，但幻象機因此次事件目前執行「天安特檢」，全面停飛檢查中，是否對二聯隊戰力造成影響。參謀長王德揚說明，北部、中部、南部及東部都有相關部隊全天候24小時輪值戰勤，擔負警戒、作戰任務及訓練，對空軍戰力而言，短時間不會形成壓力跟影響。

至於天安特檢是否有期程，王德揚強調，「不會有時間表」，一定會完成全機隊檢查，因為這是表達重視安全的審慎態度，不會預設立場在多少時間內完成。

國防部 幻象戰機

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