幻象失事飛官謝沛勳獲救 江啟臣探視祝早日康復

飛官謝沛勳上尉駕駛幻象戰機昨天晚間執行夜航訓練，失事墜海成功彈射獲救，立法院副院長江啟臣今天前往台中童綜合醫院探視謝沛勳，關心事發情況及心情，讚許謝沛勳平時訓練扎實，並致贈水果禮盒，祝謝沛勳早日康復。

謝沛勳駕駛的幻象2000戰機昨晚執行夜航訓練時墜毀、人員彈射，經海空全面搜索後，最後由海巡船艦成功救援上船，生命跡象穩定，目前已在台中童綜合醫院觀察中。總統賴清德今天上午也前往探視。

立法院副院長江啟臣辦公室今天發布新聞稿出，江啟臣今天偕國防部副部長徐衍璞至成功嶺考察1年期義務役訓練執行成效，並至童綜合醫院探視昨晚夜航訓練落海獲救的謝沛勳。

江啟臣辦公室指出，民國111年底國防部考量國際情勢改變、敵情威脅加劇，防衛作戰需求等因素，宣布自113年起回復徵集1年期義務役。江啟臣繼去年3月8日安排立法院外交及國防委員會至成功嶺考察兵舍整備及快速反應射擊訓練情形，今天再次考察成功嶺步302旅、58砲指部，瞭解義務役新訓及分發至常備部隊服役的狀況，進一步檢視政策方向及效果。

江啟臣在致詞時表示，這次安排考察，主要目的是希望了解8個月來，1年期義務役訓練執行成效，包括訓練課程內容、人員考核，針對強化無人機訓練，他關心師資培訓能量，並希望可以積極爭取與友好國家共同訓練的機會。

江啟臣也提到國軍預算員額逐年下滑的問題，他指出，國軍112年預算員額是17萬1422人；113年降為16萬6235人，114年只剩下16萬749人，3年不到就減少超過1萬名員額。

江啟臣表示，少子化趨勢、社會企業爭才，都是影響國軍志願役員額的因素，面對這些挑戰，國防部積極設法克服，例如他過去曾提議國防部檢討並提高志願役人員的薪資待遇，希望國防部能持續滾動式檢討，以增加招募誘因。

江啟臣指出，1年期的軍旅生涯，與4個月的軍事訓練大不相同，從軍的時間拉長許多，這1年的時間，國軍部隊應該可以帶給年輕人不同的體驗，讓這1年成為他們人生經驗中特別的一段。

江啟臣辦公室表示，考察結束，江啟程與徐衍璞至童綜合醫院探視昨晚夜航訓練落海獲救的謝沛勳。江啟臣問及落海獲救的情況及心情，讚許謝沛勳平時訓練扎實，遇緊急狀況時能正確應處，平安回到家人身邊。江啟臣也致贈水果禮盒，祝謝沛勳早日康復。