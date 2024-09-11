幻象失事 空軍：發動機喪失推力原因待專業調查

幻象戰機飛官謝沛勳昨晚實施夜航訓練於墜毀前彈射，成功生還。空軍督察長虞德忠少將今天指出，發動機為何喪失推力需要由專業飛安調查，環境、機械及人員因素都不排除。

飛官謝沛勳上尉駕駛的幻象2000戰機昨晚執行夜航訓練時墜毀、人員彈射，經海空全面搜索後，最後由海巡船艦成功救援上船，生命跡象穩定，目前已在台中童綜合醫院觀察中；空軍司令部下午4時舉行「空軍0910專案簡報」記者會說明原委。

針對是否有初判原因，空軍督察長虞德忠少將說明，謝沛勳僅有1分鐘的時間可以決定是否跳傘，當下長機提醒注意高度及彈射時機，但針對發動機喪失推力的原因，需要由專業飛安調查，環境、機械及人員因素都不排除，目前仍在蒐整相關事證中，再做成調查報告後，再跟外界說明。

外傳失事戰機的前一批夜航訓練部隊，在機身疑似鳥類血漬。虞德忠說明，確實前一批戰機落地時有發現左起落架艙門、機翼翼下有鳥類血漬，機工長透過內視鏡等方式檢查發動機，狀況均正常且符合標準，而墜毀的戰機在飛行前檢查也都沒有問題。