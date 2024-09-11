病床上指揮搜救幻象失事飛官 陳慶昌獲讚英雄
台中海巡隊長陳慶昌日前因緝毒骨折住院，昨晚在病床上透過手機指揮搜救失事墜海幻象2000飛官謝沛勳，總統賴清德今天到醫院連帶探望他；海委會主委管碧玲說，陳慶昌是英雄。
海洋委員會主委管碧玲今天在臉書（Facebook）發文指出，「原來昨天指揮10031艇進行救援行動的指揮官，就是躺在病床上的緝毒英雄陳慶昌」。賴總統今早趕至醫院慰勉飛官謝沛勳，也連帶探望台中海巡隊隊長陳慶昌。
管碧玲說，海巡署艦隊分署第三（台中）海巡隊長陳慶昌日前在第一線緝毒，登上小艇時遭湧浪襲擊，導致左腿脛骨碎裂、腓骨骨折，「是不折不扣的緝毒英雄。」
管碧玲表示，陳慶昌即便還在養傷中，他昨天晚上仍擔任10031艇救援行動指揮官，在病床上透過手機指揮調度到凌晨1時許，「為國家盡心盡力的精神，令人感動」。國軍、海巡上天下海在保衛國土，他們是用生命在保護人民，謝謝國軍、謝謝海巡。
台中海巡隊表示，陳慶昌5日率隊至台中港外海查緝毒品，執行過程因故返隊協商查緝事項，跳至小艇時不慎骨折，經開刀治療已在今天下午出院返隊休養。
台中海巡隊指出，陳慶昌過去曾任海巡署巡防組專門委員、艦隊分署第十五（台東）海巡隊長、艦隊分署後勤科長等職，自1月5日接任艦隊分署第三（台中）海巡隊長職務迄今8個多月，已有查獲非法持有槍枝、私菸等案，並參與多件救生救難勤務及驅離中方船隻、指揮巡防艇因應中國軍事演習等案。
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