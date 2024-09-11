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折騰2小時多才抵院！幻象飛官營救一波三折 吊掛不成又改船艦送

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
謝沛勳上尉今晨1時許送抵童綜合醫院。記者黃仲裕／攝影
謝沛勳上尉今晨1時許送抵童綜合醫院。記者黃仲裕／攝影

空軍新竹基地一架幻象2000戰機昨晚8點48分通報在新竹南寮外海西南方16.7浬發生墜海事故，隨即海空即出動搜救，晚間10時許尋獲失聯飛官謝沛勳上尉，原本預計11點就會返回新竹直奔國軍新竹醫院，卻因現場海面狀況一再無法配合，最後只好搭乘艦艇轉送台中港，在今晨1點20分送抵梧棲童綜合醫院，整整晚了2個多小時。

據了解，隸屬位於新竹空軍基地空軍第二聯隊的謝沛勳上尉，昨晚8點5分駕駛編號2047的單座幻象戰機從新竹基地機場起飛，當時聯隊同時有多架戰機都在執行夜航訓練任務，不過就在謝沛勳準備返場時，就在8點35分發現戰機動力失效，謝沛勳被迫在夜空中棄機彈射跳傘。

事發後國防部在晚間8點48分接獲通報，新竹基地所有其餘戰機都返回、停止夜航訓練，並由空軍司令部分別8點52分及9點03分派遣S-70C及C-130運輸機前往新竹外海執行搜救，最後定位到失事幻象戰機位於北緯24.42度、東經120.35度的新竹南寮外海。

為了營救謝沛勳，海面艦艇、空中直升機通通出動，就連新竹漁港岸邊都能見到不斷有白色的照明彈打向空中，就是希望能在漆黑的茫茫大海中找到跳傘逃生的謝沛勳，空中搜救力量陸續在9點29分至32分間抵達戰機失聯位置，但現場大海茫茫，夜間能見度十分低，且通紅的上弦月才剛升起，因此只能以照明彈、投射燈照亮海面。

幸運的是，搜救飛機在晚間10點22分終於在北緯24.47度、東經120.36度尋獲已經在海面上漂流近2小時的謝沛勳，海面浪高近1公尺，隨後搜救力量即由海空同步實施救援，且國軍新竹醫院也接獲通報待命，隨時準備接收後送的飛官入院治療，並在10點53分由海巡PP-3580艦艇將他拉上甲板，成功救援。

謝沛勳被拉上艦艇後，意識清楚不斷感謝搜救人員，原本預計由海巡艦艇高速返港要從新竹漁港上岸後，直接由救護車送往國軍新竹醫院，且新竹漁港海巡安檢所已經待命，國軍新竹醫院也已經在10點48分就接獲通報，醫護人員全待命。

未料當時新竹漁港正逢乾潮剛過，平均水深3公尺的港內潮水退到幾乎見底，海巡艦艇根本無法進港，因此只好改為直接由直升機吊掛，計畫直接用直升機送返空軍新竹基地，再由基地救護車送往2分鐘車程外的新竹醫院，沒想到竟又遇上救援海巡艦艇的船隻甲板太小，直升機無法吊掛成功，只好又改為另艘大型艦艇。

不過原本預計直升機在昨晚11時許就能送到國軍新竹醫院，但歷經折騰，轉移艦艇計畫不成，只好直接由海巡艦艇直接送往深度足夠的台中港，再送往鄰近10分鐘車程的梧棲童綜合醫院，但因失事位置與台中港距離遙遠，艦艇直到隔天、即今晨1時許才靠岸，隨即由救護車在1點20分送抵醫院，整整比預計送院時間晚了2小時。

國防部 幻象戰機

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