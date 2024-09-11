幻象戰機失事飛官跳傘獲救 幻象成軍第9次重大事故

空軍一架編號二○四七的單座幻象二千戰機，由四一作戰隊上尉飛官謝沛勳駕駛，昨晚執行夜航訓練於八時五分起飛後，傳出在八時卅五分失事墜海。飛行員謝沛勳跳傘後，昨晚十時許獲救，謝沛勳確定生還，意識清楚。

新竹空軍基地這架單座幻象戰機，昨晚執行夜航訓練時，在新竹南寮西南方十六點七浬外海失去動力，飛行員謝沛勳彈射跳傘逃生。國搜中心獲報後下令空勤總隊AS-365搜救機出動前往救援，國防部嘉義基地海鷗直升機、屏東基地C-130均起飛前往搜救。

據指出，這架幻象戰機是在進行ＩＬＳ儀器進場程序時，在機場南面發生發動機衝激現象，部分動力消失，雖經過拋棄載及開後燃器等緊急處置，仍舊法維持高度，最後在新竹南面香山外海墜海；飛行員棄機跳傘，跳傘光點位置在新竹基地西南西方十九浬處。

總統府表示，國防部長顧立雄已於第一時間向賴總統報告，賴總統也隨即指示國軍、海巡及國搜中心等單位全力投入搜救、釐清肇因。

空軍昨晚出動Ｓ-70Ｃ直升機及Ｃ-130運輸機，空勤總隊出動ＡＳ-365海豚直升機，海巡署也出動巡邏艦艇前往搜救。

這是空軍幻象戰機從一九九七年服役以來，第九次發生重大失事事故，其中包括赴法交換飛官王同義在法國執行任務時發生意外失事殉職。

飛官謝沛勳是空軍官校一○五年班畢業，目前累積飛行時數七一○小時。謝沛勳已婚，育有一子一女，家住桃園楊梅。謝沛勳與妻子很恩愛，謝妻臉書上都是一家四口的甜蜜出遊照。

歷來幻象失事表 製表／李人岳