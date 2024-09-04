聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中圓夢計畫 用親情拉回曝險少年
少年事件處理法修法後，「曝險少年」輔導新制上路，但各地少輔會人力不足，影響成效。桃園市政府表示，輔導個案變多，但社工薪資不足、人手不夠，呼籲中央給足「糧草」。中市少輔會推動「圓夢發財車」計畫，透過親情力量，將少年拉回正途，迄今已成功輔導五案。
本報陽光行動報導少事法修法後配套不足，與現況脫節。桃市府表示，新制上路後，曝險案量大增，去年七月到今年六月總計有四六九件，比前年同期三三六件，增加近四成；桃園市少輔會每名輔導員在案量十五人，壓力居全國前三名，第一線輔導人員「壓力山大」。
桃園市府表示，少事法修法後，地方輔導責任上升，但薪資水準不成比例，加上人手不足，呼籲中央給足「糧草」，才有能力接住每名失落的少年。
台中市少輔會每年輔導約百名曝險少年，社工邱莞蓁推動「圓夢發財車」計畫；少年「東東」（化名）生長在單親家庭，母親獨力賺錢養家，未有家族旅遊經驗，東東為尋求同儕認同而觸法，社工安排東東與母親到鹿港老街出遊，重建母子關係，把少年拉回正途。
邱莞蓁表示，每名少年境遇不同，得設計不同計畫，例如有母子一起「手製豆腐」，藉由ＤＩＹ過程看見對方的好；也有帶祖孫去遊樂園圓夢，目前已納入五名個案，將持續策畫，強化少年與家庭重要成員的凝聚力，透過愛，引導少年正向發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言