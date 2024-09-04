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台中圓夢計畫 用親情拉回曝險少年

聯合報／ 記者陳宏睿周嘉茹／連線報導

少年事件處理法修法後，「曝險少年」輔導新制上路，但各地少輔會人力不足，影響成效。桃園市政府表示，輔導個案變多，但社工薪資不足、人手不夠，呼籲中央給足「糧草」。中市少輔會推動「圓夢發財車」計畫，透過親情力量，將少年拉回正途，迄今已成功輔導五案。

本報陽光行動報導少事法修法後配套不足，與現況脫節。桃市府表示，新制上路後，曝險案量大增，去年七月到今年六月總計有四六九件，比前年同期三三六件，增加近四成；桃園市少輔會每名輔導員在案量十五人，壓力居全國前三名，第一線輔導人員「壓力山大」。

桃園市府表示，少事法修法後，地方輔導責任上升，但薪資水準不成比例，加上人手不足，呼籲中央給足「糧草」，才有能力接住每名失落的少年。

台中市少輔會每年輔導約百名曝險少年，社工邱莞蓁推動「圓夢發財車」計畫；少年「東東」（化名）生長在單親家庭，母親獨力賺錢養家，未有家族旅遊經驗，東東為尋求同儕認同而觸法，社工安排東東與母親到鹿港老街出遊，重建母子關係，把少年拉回正途。

邱莞蓁表示，每名少年境遇不同，得設計不同計畫，例如有母子一起「手製豆腐」，藉由ＤＩＹ過程看見對方的好；也有帶祖孫去遊樂園圓夢，目前已納入五名個案，將持續策畫，強化少年與家庭重要成員的凝聚力，透過愛，引導少年正向發展。

修法 桃園 社工

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