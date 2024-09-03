陽光行動／改過當爹 找到原生家庭溫暖

少年阿碩（化名）父母未婚生子，原由母親照顧，但因母親未費心照料，曾被社會局安置在育幼院，升上國中才被父親接回家，國三時又因與父親爭吵而逃家，休學的阿碩因親戚的關係，認識許多幫派分子、後來加入組織。

他回想過往，因為「開過槍」迅速在組織內升上組長，曾賺了許多錢，還帶著「年輕人」參與多件聚眾鬥毆，總不認為會出事。

阿碩記憶猶新，有次和幫派哥哥們開車出去，原被告知是要找人「嚇一下」，未料哥哥們途中竟拿出一把槍，要求他開槍。阿碩說，其實當時心中相當害怕，擔心萬一打死、打傷人，或是被抓到該如何是好，但礙於同儕群體壓力，他仍開了槍，結果因此獲得哥哥賞識並讚「有膽識」，升上幫派內小組長。

開槍獲讚賞還升官，自此之後，阿碩開始介紹小弟線下簽賭、賺仲介費並親送簽賭金，接觸詐欺工作，十六歲時他犯下多起聚眾鬥毆，總不認為自己會出事，甚至不斷欺騙少年法庭保護官，隱瞞在外的非法行為，直到一次聚眾鬥毆助勢，阿碩遭逮捕收容，收容出來後，原本在組織裡的小組長早已被取代，讓他毅然退出幫派。

重新生活的阿碩起初工作不穩定，直到發現自己喜歡畫畫，開始學習相關工作，加上當時女朋友懷上身孕，開始兼職賺錢，到了今年初孩子出生，阿碩有了當父親的責任感，也穩定在家人經營的店面工作。

過去阿碩因為原生家庭沒有足夠的愛，讓他感受不到溫暖，如今有了自己的家庭，感到相當幸福，更不願重回江湖。