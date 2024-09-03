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陽光行動／解開心結 收容所牽線祖孫情

聯合報／ 記者周嘉茹陳宏睿／專題報導

單親少年小傑（化名）原與無業的父親同住，十五歲就離家、與朋友在外租房，父親還常向他要錢，小傑說：「即使和爸爸不好，他需要錢，我還是會幫他」；十七歲休學的小傑，為養活自己及供應父親需索，上網搜尋打工機會，發現只要協助集團到指定地點取款，就能快速獲可觀報酬，以為「輕鬆做、大筆賺」，因而加入詐團。

第一次嘗試車手就獲利，初嘗甜頭的小傑開始協助詐騙集團取款，最後一次因受騙民眾報案，小傑遭警方盯上並逮捕，被送進少年法庭一度被裁定收容，在少觀所時面對父親探視，坦言很後悔「早知道不要做詐騙，不然現在不會在這」。

台中少輔會社工邱莞蓁去年收到一名十六歲少年個案，少年在母親癌逝後，數度擔任車手，法院裁定收容，少年唯一監護人是外婆，但祖孫形同陌路，邱多次聯繫不上少年外婆。

直至去年底，少年外婆才接起第一通電話，不過聽到孫子被收容，外婆語氣冷淡，直說「犯錯自己承擔」，也說跟少年很久沒見，不想多談，即掛掉電話。

邱莞蓁深入了解後得知少年生父入監，少年母親因被丈夫家暴，帶著少年住回娘家，原本三代相處融洽，但三年前少年母親癌逝，少年怪外婆不救母親，外婆卻認為女兒已活得很辛苦，祖孫埋下心結，成了「最熟悉的陌生人」。

邱莞蓁說，少年收容時寫了十七封信，其中一封提到「最懷念跟媽媽吃麥當勞漢堡的滋味」，她研判，少年若有親情的支持，祖孫感情能修復的話，少年仍有救。

這名少年在收容機構遭學長「欺負」，社工以此向少年外婆動之以情，提到「無親友訪視會被欺負」。

少年外婆其實仍心疼孫子，經由聯繫遊說後，外婆在今年六月前往收容機構探視少年。

少年在暌違三年又看到外婆，隔著玻璃隔幕哭了，外婆看到孫子說「你被打還好嗎」？還不往叮囑「你要乖」，最後也忍不住情緒掉下眼淚；社工轉述，祖孫二人在收容機構的接見室化解心結，外婆承諾會再來看孫子。

母親 社工 詐騙集團

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